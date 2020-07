Sergio Romero, secretario general de UDA, aseguró que hay “serias dificultades” para que las clases presenciales vuelvan en agosto. “Las escuelas no están bien y tienen serias falencias a nivel de infraestructura que no son nuevas. El interior del país es muy distinto a la Capital Federal. Si se pretende que las clases comiencen en las escuelas que no tengan dificultades, no empezarán nunca porque están saturadas de dificultades” , subrayó.