“Otro punto a modificar son las evaluaciones orales, que suelen ser vistas con mucho temor por los alumnos porque se les pide que memoricen sobre distintos temas. No saben qué les van a tomar. En la vida real eso no pasa. Sabés de qué vas a hablar y te preparás en ese sentido. En Argentina somos muy malos hablando en público porque no lo ejercitamos en la escuela”, planteó.