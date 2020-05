Ricardo Biasotti perdió la demanda por “coacción” que le había iniciado al doctor Juan Pablo Fioribello

El ex de Andrea del Boca había denunciado que el letrado lo había amenazado con una difamación mediática si no llegaba a un acuerdo en la causa por “daños y prejuicios” que le había realizado a la actriz, pero la Cámara de Apelaciones no pudo constatar la existencia de delito