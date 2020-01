-El mundo considera que no hay nada negativo en el ayudar. Que si uno lleva cosas, la gente está feliz de la vida, te recibe con los brazos abiertos y todo está bien. Eso no es así. Lo que yo encontré es que lo que se da como ayuda no es lo ni lo más ni tan importante como otros componentes de la ayuda. No es lo mismo el médico que te cura el dolor de panza, pero que te trata de forma seca, sin acercarse, que aquel que conoce lo que significa ese dolor de panza para la persona, la familia y la comunidad. El qué se da es menos importante que el cómo y, sobre todo, menos importante que el qué pasa después.