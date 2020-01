• La convocatoria de becas de doctorado, estancias cortas, programas de movilidad de profesores y estudios institucionales permanecerá abierta hasta el 3 de abril a las 9 AM (hora española). En el caso de los programas de Doctorado.IUE y Movilidad de profesorado argentino, el cierre será el 1 de abril, a las 9 AM, y el 2 de abril, a las 9 AM, respectivamente.