José Riccardo, presidente de la Comisión de Educación, explicó que se trata de un nuevo proyecto y que no existen riesgos de generar rankings de escuelas. “Es creciente el número de reclamos de padres que quieren tener acceso a la información y creemos que no se le puede negar ese derecho. Proponemos que las jurisdicciones tengan la obligación de comunicar a la comunidad educativa los resultados de su escuela. No se trata de una publicación masiva. Nos basamos en experiencias del modelo portugués, que centra la atención en la comunidad”, explicó el diputado a Infobae.