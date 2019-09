"Pero cuando vos no tenés obra social, no tenés salario, cuando te 'verduguea' el gobernador que te dice una cosa y una semana después te la mueve, cuando querés ir a hacer ver a tu hijo y tenés que pagar 1500 pesos y no los tenés porque todavía no cobraste… Hay que resolver el problema. Si no saben resolverlo, y tienen que dar un paso al costado, que den el paso al costado", afirmó Goodman.