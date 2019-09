-El crecimiento de nuestras opciones viene acompañado de que los estudiantes no quieren un discurso de oposición porque sí. Quieren ser defendidos con firmeza cuando las cosas están mal, pero también quieren dirigentes que puedan escucharlos, que sean tolerantes y democráticos. El año pasado quedó claro. Cuando se disputó la federación, se dieron hechos de violencia en el rectorado de la universidad protagonizados por el Partido Obrero o La Mella. Quedó claro que eso no es lo que quieren los estudiantes. No quieren una conducción que se oponga violentamente a lo que no es como uno.