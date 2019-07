-Cuesta lograrlo según en qué lugar estés. Las personas tienen distintas realidades y posibilidades. La competencia por el tiempo libre es lo que hace que estemos lejos de la lectura. En otros grupos de personas el acceso mismo ya es un problema. En otro lo que tenés es falta de vivencias en torno al libro. Si mi mamá no me leyó o si mis maestros no me alentaban a leer, no existe mi vínculo con la lectura. Hoy la escuela está trabajando bastante con la lectura, pero hay una generación en el medio donde eso todavía no estaba tan instalado.