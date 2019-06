Consultada por recepción de los docentes, la funcionaria respondió: "Los sistemas educativos suelen ser bastante resistentes al cambio. Incluso pasa en las empresas, que se resisten a rever las competencias necesarias. El docente es una persona. y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer reformas. Lo que se transforma es la docencia, pero su presencia no está puesta en duda. Las nuevas tecnologías no piden permiso. Tenemos que volvernos más flexibles. No adaptarse es la exclusión de millones de chicos".