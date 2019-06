Una vez asumida la función directiva, el margen de maniobra es acotado. "La autonomía como tal no existe. No podemos hacer lo que sea, hay marcos regulatorios, normas, leyes y sobre todo la Ley Nacional que resulta una oportunidad y muy potente por cierto, pero se ve obturada por la gran carga cultural institucional de escuelas con muchos años detrás. Se trata solo de animarse a interpelar, incluso las normas vigentes cuando entendemos que obturan derechos. Ahí sí el rector puede ejercer su autonomía política e ideológica", le dijo a Infobae Paul Dani, ex director escolar.