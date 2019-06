–El pibe que egresa de la secundaria y no va a la universidad no tiene calificaciones que lo ayuden a conseguir un empleo. El ideal debería ser ese: terminar el secundario y conseguir un empleo de calificación media. Hoy eso no sucede. Lo que necesitamos nosotros es trabajar con distintos diagnósticos: tenemos un 50% de los chicos que no termina el secundario. ¿Qué hacés con el pibe que tiene 15 años y no terminó el secundario? Ni siquiera puede aprender un oficio de formación profesional porque sería trabajo esclavo. ¿Y qué hacemos también para que el secundario se le vuelva atractivo?