"Soy una firme defensora de la singularidad, jamás desearía que alguien siguiera mis pasos sólo por el hecho de haber pasado por su vida. Me gustaría que esa persona descubriera en sí su potencialidad y persiguiera eso y lograra ser un modelo terminado y un ejemplar único. Pero no me interesa que alguien tome algo de mí como ejemplo. Al contrario. Me parece fatal querer ser como alguien, poner a alguien de ejemplo para que otro lo imite. Es el camino más equivocado, es la base de la exclusión. En el tema de la inclusión —que no atañe solamente a los chicos con discapacidad, sino que también atañe al transgénero, al sexo no binario, al obeso, a cualquier persona que se salga de norma—, lo más importante es permitirle al otro que plasme su singularidad. El mundo está diseñado para uniformarnos, para sofocar nuestra identidad y para que todos deseemos parecernos a los demás. Pero para que haya, no tolerancia, sino aceptación, porque la tolerancia implica tensión y la aceptación es una decisión voluntaria, para que haya inclusión y vivamos en armonía en todos los planos, la base es respetar y estimular la singularidad. Sé lo más parecido a vos que te salga".