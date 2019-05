El viernes 30 de abril, el senador Esteban Bullrich le entregó el premio Sarmiento. Al respeto, Hanan señaló: "Recibir una distinción en el Senado fue muy significativo. En Argentina no me sentí extranjera, me sentí una más. Les contaría a maestros palestinos que en Argentina, pese a las preocupaciones diarias, no pierden la pasión".