"Es un método para enseñar a crear reglamentos y espacios de convivencia. Surgió en 2014 cuando se empezó a hablar mucho de bullying. Hicimos encuestas y descubrimos que había muchos 'peros'. 'Pero me burlé', 'pero me sacaron las cosas'. Entendimos que existía una forma de vincularse que estaba naturalizada. No era solamente bullying, sino que había distintos episodios de violencia y discriminación", le dijo a Infobae Andrea Bruzos, subsecretaria de coordinación pedagógica.