"Para llegar bien a esa meta no dudan en hacer trampa hoy y violar la ley, que los obliga a acatar la conciliación obligatoria. Estar en CTERA no obliga a Suteba a hacer lo que CTERA diga. Es más, hay gremios de CTERA que en el anterior paro nacional no adhirieron. Tienen personería gremial y jurídica propia", resaltó Finocchiaro.