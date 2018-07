Una vez seleccionados, siguieron poco más de ocho meses de preparación. La organización de la competencia envió en diciembre el caso hipotético "Humanity First vs. the State of St. Priyah and Miyah" para el que las universidades inscriptas tuvieron que redactar memoriales con argumentos jurídicos para defender a ambas partes: el Estado y la ONG que representaba a las víctimas.