"Los profesionales que se demandan y demandarán en un futuro cercano son jóvenes que salen de los colegios formados, motivados e interesados en tecnología. Sin embargo, hoy observamos perfiles orientados a las carreras conocidas como 'blandas'", dijo Julieta Beistegui, cofundadora de viaedu. "El problema es aún más grave. No sólo no formamos perfiles que serán necesarios, sino que no fomentamos tampoco su interés y curiosidad para que al menos se pregunten si son buenas alternativas para ellos", remarcó.