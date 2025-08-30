Nuevos datos de inflación moderada allanan el camino para recortes de tasas de interés

La Fed estaría dispuesta a recortar en septiembre las tasas de interés

Donald Trump ha estado haciendo una intensa campaña para que la Reserva Federal recorte las tasas de interés y actualmente intenta destituir a uno de los gobernadores del banco central. El 29 de agosto, la Oficina de Análisis Económico (BEA) publicó nuevos datos que aumentan las probabilidades de que la Fed decida por iniciativa propia avanzar en la dirección deseada por el presidente. El índice de gastos de consumo personal (PCE), la medida de inflación preferida por la Fed, aumentó un modesto 2,6% interanual en julio.

Ahora que los aranceles de Trump han entrado en vigor, la mayoría de los economistas esperaban que la inflación aumentara a medida que las empresas agotaran sus reservas previas a los aranceles. Sorprendentemente, ese cambio aún no se ha materializado. En lugar de acelerarse en julio, la inflación del PCE se enfrió en la mayoría de las categorías de bienes, y muchos mostraron caídas marcadas en los precios. Sin embargo, el mayor contribuyente a la desaceleración de la inflación fue la caída del precio de la gasolina. Como resultado, el índice PCE básico, que excluye alimentos y energía, se mantuvo elevado en una tasa anualizada del 3,3% en julio.

Ante estas señales contradictorias, ¿puede la Fed realmente permitirse bajar el ritmo? El índice predictivo de inflación de The Economist, diseñado para abordar las deficiencias de las medidas de precios comúnmente reportadas, cayó del 3,0% el mes pasado al 2,6% actual. Esta disminución sugiere que la flexibilización monetaria se ha vuelto, al menos, mucho más justificable que en julio.

Las estadísticas convencionales de inflación general se reportan sobre una base anual rezagada, lo que las convierte en indicadores rezagados incluso en los mejores momentos. Dada la incertidumbre que Trump ha introducido en la política económica estadounidense, los datos de principios de 2024 probablemente digan poco sobre la dirección actual de los precios.

Sin embargo, centrarse en las cifras más recientes conlleva sus propios inconvenientes. Los datos mensuales de inflación son muy volátiles, se basan en ajustes estacionales imprecisos y pueden verse influenciados por cambios extremos en los precios de artículos específicos, como el aumento repentino del costo de los huevos a finales del año pasado causado por un brote de gripe aviar. Nuestro índice aborda esta disyuntiva entre actualidad y fiabilidad mediante dos ajustes complementarios al cálculo de la inflación general del PCE.

En primer lugar, descuenta los valores atípicos. Al igual que la medida de “media recortada” de la inflación subyacente elaborada por el Banco de la Reserva Federal de Dallas, clasificamos los cientos de componentes del índice PCE según sus variaciones de precio mensuales y reasignamos los datos mensuales en función de dichas clasificaciones. Sin embargo, en lugar de descartar directamente los artículos con la inflación mensual más alta y más baja (la Reserva Federal de Dallas excluye el 24% inferior y el 31% superior de la cesta de la compra), asignamos una nueva ponderación a cada artículo mediante una curva suave. Aquellos cuyas variaciones mensuales de precio se sitúan cerca de la mediana reciben aproximadamente un 35% más de importancia en nuestra medida que en el PCE. En cambio, aquellos en los percentiles 10 y 90 reciben entre un 30% y un 35% menos de ponderación, y aquellos en los extremos (actualmente, huevos y gasolina) se reducen casi a cero.

La estabilidad que aporta la reponderación de los elementos cada mes nos permite otorgar una gran importancia a las cifras más recientes: 30 días de información de hace seis meses importan aproximadamente tanto como un día del mes en curso. Estas ratios se eligieron para maximizar la precisión de nuestro índice al pronosticar la inflación del PCE durante el año siguiente.* Su naturaleza predictiva se aprecia claramente en el gráfico anterior: en casos históricos donde la inflación subió o bajó bruscamente, como en 1975, 2008 o 2021, nuestra serie comienza a tambalearse meses antes de que la cifra principal anual anterior se iguale.

¿Qué tan concentrada está la inflación?

El gráfico a continuación muestra el exceso de concentración de la inflación estadounidense durante los últimos 65 años. Por ejemplo, hasta enero de 1999, se observó un alto exceso de concentración. El precio del tabaco aumentó un 33% después de que los fabricantes de cigarrillos aceptaran un costoso acuerdo legal por los gastos médicos causados ​​por sus productos, mientras que solo otro producto registró un aumento superior al 10%. Estos desequilibrios entre los componentes del índice son más típicos en entornos con una inflación del 6%, pero la inflación general en ese momento era de tan solo el 1%.

Cuando la inflación es alta, los precios de algunos bienes y servicios tienden a subir mucho más rápido que otros. En cambio, cuando la inflación se acerca al objetivo del 2% de la Reserva Federal, los precios tienden a comportarse de forma similar. Las excepciones a este patrón ofrecen pistas sobre la persistencia de la inflación.

Cuando el exceso de concentración es positivo (es decir, los artículos cuyos precios suben más rápido impulsan la tasa general de forma inusual), la inflación suele revertir hacia su promedio histórico de largo plazo. Por otro lado, cuando el exceso de concentración es negativo (es decir, el nivel de inflación es más uniforme de lo normal), los cambios recientes en la inflación tienden a ser rígidos y persistir en el futuro. El exceso de concentración es un buen predictor de si nuestro índice de inflación predictiva está por encima o por debajo de la inflación general.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.