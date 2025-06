La inútil guerra de precios de Xi Jinping

Foto de archivo: El presidente de China, Xi Jinping, asiste a una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Alvorada, en Brasilia, Brasil 20 de noviembre 2024 (REUTERS/Adriano Machado/Foto de archivo)

Cuando las empresas suben los precios, estafando a sus clientes, muchos gobiernos se quejan. Algunos no pueden resistirse a intervenir. Pero en la China actual, ocurre lo contrario. En mayo, el Estado reprendió a los fabricantes de automóviles no por subir los precios, sino por bajarlos. “En esta guerra de precios nadie gana”, declaró, ignorando con indiferencia a los satisfechos clientes que ahora pueden comprar un coche eléctrico de alta potencia por menos de 8.000 dólares.

En las guerras, los métodos a veces son tan impactantes como los resultados. Muchos fabricantes chinos venden autos baratos a concesionarios, quienes los revenden como vehículos “usados”, aunque no tengan kilómetros en el cuentakilómetros. La estratagema, por perversa que suene, permite a los fabricantes de autos dividir su mercado, ofreciendo vehículos usados ​​pero sin conducir a clientes sensibles a los precios, y vehículos idénticos, más caros, a todos los demás. “Este método encubierto de reducir los precios altera el orden del mercado”, se queja el Diario del Pueblo, un periódico oficial. La fabricación de autos no es la única parte de la economía que sufre: los precios de fábrica cayeron año tras año en mayo en 25 de las 30 principales industrias. En ocho, incluidas la minería de carbón y la fabricación de acero, la caída fue incluso más pronunciada que para los autos. En toda la vasta maquinaria industrial de China, los precios promedio han caído durante 32 meses seguidos.

La inversión en manufactura, especialmente en empresas de alta tecnología, ha sido un punto positivo para la economía china en crisis en los últimos años, mientras esta sortea una prolongada crisis inmobiliaria. Sin embargo, el rápido descenso de los precios y las ganancias industriales ha suscitado dudas sobre la sostenibilidad incluso de este auge de la inversión de capital. Industrias como los coches eléctricos, las baterías de iones de litio y los paneles solares se suponía que serían nuevos motores de crecimiento que llenarían el enorme vacío dejado por el sector inmobiliario. Ahora también se han convertido en motores de deflación.

Un trabajador en una refinería de Wuhan (REUTERS/Stringer//File Photo)

El gobierno tiene una nueva palabra para el problema: “Involución”. Esta se ha referido durante mucho tiempo a las carreras armamentísticas entre estudiantes o trabajadores, para quienes el esfuerzo extra no trae ninguna recompensa extra, porque obliga a todos los demás a esforzarse más también. En el último año, el mismo término (neijuan en chino) se ha aplicado a la competencia feroz entre empresas. Apareció en una declaración del Politburó, que comprende a las 24 personas más poderosas del gobernante Partido Comunista de China, en julio de 2024. En diciembre reapareció en las conclusiones de la Conferencia Central de Trabajo Económico, que marca la pauta para la política económica. “Rectificar la competencia ‘involutiva’ es algo que preocupa mucho a todos”, dijo un portavoz de la agencia de planificación de China en mayo.

¿Qué industrias son las más involutivas? Según Zhao Wei, de Shenwan Hongyuan, una firma de valores china, el problema afecta con mayor gravedad a la maquinaria eléctrica, la siderurgia y los productos minerales no metálicos, como el cemento, la cerámica y el vidrio, cuyos precios cayeron más rápido que la media nacional el año pasado. Estos sectores de la economía también sufren una cantidad inusual de capacidad ociosa. Y, según sus cálculos, otras 15 industrias, desde la automovilística hasta el tabaco, muestran tendencias involutivas, como un débil crecimiento de las ganancias, un rápido aumento de la deuda, la caída de los precios o una baja tasa de utilización de la capacidad.

Aunque el término “involución” es nuevo, el problema no lo es. De 2012 a 2016, China sufrió cuatro años y medio de caída de precios de fábrica. En respuesta, Xi Jinping, gobernante de China, introdujo una política llamada “reforma estructural orientada a la oferta”. Su objetivo original era subir los precios y restaurar la rentabilidad, no aumentando la demanda, sino frenando la oferta. China había preparado dos mesas de comida para una sola mesa de invitados, según una fuente anónima del Diario del Pueblo. Por mucho que comieran los invitados, no pudieron terminarlo todo.

Para despejar la situación, la agencia de planificación china impuso cuotas de producción y recortes de capacidad a industrias con exceso de oferta, como la siderúrgica. Buscó fusiones y adquisiciones para reducir la competencia. Se ordenó a las minas de carbón operar solo 276 días al año. Las autoridades también aplicaron estrictamente las normas de eficiencia energética y control de contaminación, obligando al cierre de plantas más antiguas y contaminantes. La política se considera un éxito. Los precios del acero y los márgenes de beneficio aumentaron. En el conjunto de la industria, los precios en fábrica dejaron de caer en septiembre de 2016 y aumentaron más de un 7% a principios de 2017.

¿Intenta el gobierno repetir este truco? Además de reprender a los fabricantes de automóviles por ofrecer a los clientes un trato demasiado bueno, ha instado a la industria de paneles solares a ejercer “autodisciplina”. A finales del año pasado, 33 fabricantes de paneles se comprometieron debidamente a establecer un límite a la producción y un límite a los precios. El gobierno también ha intentado evitar la “expansión ciega” de la siderurgia insistiendo en los “tres no hacer”: no producir nada sin un pedido, no vender con pérdidas y no enviar sin un pago seguro. Se ha alentado a las plataformas de comercio electrónico a reducir la presión sobre los comerciantes. Por ejemplo, han eliminado gradualmente las políticas de reembolso que permitían a los clientes recuperar su dinero sin devolver los productos. También se ha instado a los gobiernos locales a no exagerar en sus esfuerzos por promover la inversión o proteger a los líderes locales de la competencia. Según Thomas Gatley, de la consultora Gavekal Dragonomics, las empresas que cotizan en la China continental (que son más de 6.300) informaron haber recibido 195.000 millones de yuanes (27.000 millones de dólares) en subsidios el año pasado, alrededor de un 13% menos que el año anterior.

FOTO DE ARCHIVO. Una persona trabaja en la construcción de un edificio residencial en Beijing, China. 6 de septiembre de 2023 (REUTERS/Tingshu Wang)

Estas intervenciones son menos audaces que las de la década de 2010. La campaña puede ser más tentativa porque muchos de sus objetivos son diferentes, afirma Robin Xing, del banco Morgan Stanley. Entre 2015 y 2017, las industrias con exceso de capacidad estaban dominadas por grandes empresas estatales. Era fácil dar órdenes sobre ellas. Y a menudo eran las principales beneficiadas de la reestructuración final, al emerger con una mayor participación en una industria menos concurrida. Las empresas más pequeñas, excluidas por los límites de producción y las normas de contaminación, solían ser empresas privadas rudimentarias que dependían de tecnologías más económicas y contaminantes.

Muchas industrias que ahora sufren una involución están lideradas por empresas privadas menos flexibles. Los coches eléctricos y los paneles solares, por ejemplo, están dominados por empresas comerciales sofisticadas que utilizan tecnología de vanguardia. Algunas de estas industrias, de hecho, representan los nuevos motores de crecimiento que la reforma original de la oferta pretendía abrir. “Se están fortaleciendo nuevos motores”, afirmaron fuentes anónimas entrevistadas por el Diario del Pueblo en 2016. Pero “si lo viejo no se va, lo nuevo no llegará”.

Además, cierto exceso de capacidad es resultado inevitable del deseo de Xi de mantener el poderío industrial de China. Quiere preservar la participación de la manufactura en la producción china, independientemente de si alguien quiere comprarla en su totalidad. El problema se agrava por la lucha de los gobiernos locales por cumplir sus deseos, duplicando así los esfuerzos de los demás. En un simposio de economistas y líderes empresariales celebrado el año pasado, se advirtió a Xi que su llamado a cultivar “nuevas fuerzas productivas” podría resultar en una involución, ya que cada gobierno local se esforzaba por garantizar que el cultivo se llevara a cabo en su territorio.

Problemas exigentes

Algunas de las dificultades de China para afrontar la involución también reflejan una persistente escasez de demanda en la economía. La confianza del consumidor es baja; la tasa de ahorro de los hogares (más del 31% de la renta disponible) es alta; y una proporción menor de ese ahorro se destina al mercado inmobiliario. En los primeros cinco meses de este año, los hogares gastaron menos de la mitad en viviendas nuevas que en los mismos meses de 2021.

Las reformas del Xi de 2015 se debieron en gran medida a otras políticas que impulsaron la demanda. Estas incluyeron un costoso esfuerzo para reemplazar los llamados barrios marginales con pisos modernos. Si el gobierno pudiera estabilizar de nuevo el mercado inmobiliario, restaurar la confianza del consumidor e impulsar el gasto, algunos de los problemas de sobrecapacidad de China podrían desaparecer. Otros serían más fáciles de sobrellevar. El aumento de precios en industrias en auge podría contrarrestar las presiones deflacionarias en otras partes, y la contratación en sectores emergentes podría aliviar el impacto de los despidos en industrias que se sobredimensionaron. Sin una sólido ancla de la demanda, incluso las medidas mejor diseñadas de la oferta corren el riesgo de no lograr la reflación“, argumenta Xing. Muchas industrias chinas tienen dos mesas llenas de comida. El gobierno necesita invitar a más personas a la fiesta.

