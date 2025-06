El bombardeo de Israel contra Irán está plagado de incertidumbre

Una columna de humo que emana de un lugar presuntamente atacado por Israel en la capital iraní, Teherán (Foto de SEPAH NEWS / AFP)

Hace más de un mes, Donald Trump estuvo en Arabia Saudita denunciando a los “intervencionistas” que intentaban reestructurar Oriente Medio. El presidente decidió no detenerse en Israel de regreso, lo que indicaba su tensa relación con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien también enfrentaba una serie de crisis políticas en su país. En cambio, Trump estaba ansioso por negociar con Irán, país que esperaba que se convirtiera en un “verdadero éxito”. Compartió un video de un alto asesor de Alí Khamenei, el líder supremo de Irán, proponiendo un acuerdo sobre su programa de armas nucleares.

Esas parecen escenas de otro mundo. Israel declaró la guerra a Irán el 13 de junio, una decisión que transformará Oriente Medio. Una semana después, Netanyahu goza de gran popularidad, supervisando una campaña con la que ha soñado durante décadas. Trump parece haber olvidado sus reparos a la intervención. Podría enviar tropas estadounidenses a la lucha; ha pedido la “rendición incondicional” de Irán. En cuanto a Khamenei, se esconde. El asesor del vídeo, Ali Shamkhani, fue blanco de un intento de asesinato israelí y está muerto o gravemente herido.

Israel afirmó haber decidido declarar la guerra tras obtener información de inteligencia que indicaba que Irán había “acelerado significativamente” la construcción de un arma nuclear. No ha corroborado públicamente esta afirmación. Ha compartido información con sus aliados, aunque no todos están convencidos. No cabe duda de que Irán había enriquecido 400 kg de uranio al 60% de pureza, una cifra ligeramente inferior a la de grado bélico, según el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el organismo de control nuclear de la ONU. Los espías estadounidenses también creen que Irán estaba investigando otros aspectos de la fabricación de bombas. Sin embargo, dudan de que Irán estuviera tan cerca de construir una como afirma Israel.

El debate ahora parece casi académico. La suerte está echada. Israel se encuentra a mitad de lo que Netanyahu ha descrito como una campaña de dos semanas. Pero la guerra podría extenderse antes de terminar y podría no concluir según lo previsto. Tres factores determinarán lo que suceda a continuación: cuánto tiempo podrán Israel e Irán mantener una costosa guerra a largo plazo; si Trump obliga a Estados Unidos a entrar en la contienda; y si Khamenei aceptará concesiones para salvar a su régimen en peligro.

Ascenso rápido

Desde que comenzó la guerra antes del amanecer del 13 de junio, Israel ha asesinado a los principales generales y científicos nucleares de Irán, ha destruido las defensas aéreas en el oeste del país y ha bombardeado varias instalaciones nucleares. Sin embargo, aún no ha dañado la principal instalación nuclear iraní en Fordow, excavada en la ladera de una montaña, a una profundidad demasiado grande para el alcance de las armas israelíes. Ahí es donde espera conseguir la ayuda estadounidense.

Más de 500 personas han muerto en ataques israelíes, según las autoridades, muchas de ellas civiles. Las autopistas que salen de Teherán están congestionadas por el tráfico mientras los residentes huyen. Las gasolineras están racionando el combustible.

Irán ha respondido con bombardeos diarios de misiles balísticos, dirigidos principalmente a Tel Aviv y Haifa, dos de las ciudades más grandes de Israel. Los proyectiles han obligado a los israelíes a buscar refugios cada pocas horas. La mayoría han sido derribados por las defensas aéreas israelíes y estadounidenses, o han fallado sus objetivos y han caído en lugares desiertos. Sin embargo, unas pocas docenas han logrado atravesar el área; al menos 24 israelíes han muerto.

FOTO DE ARCHIVO: Un periódico iraní con una foto de portada del presidente estadounidense Donald Trump y el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, se ve en Teherán, Irán, el 11 de mayo de 2025 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Aun así, las autoridades israelíes afirman que la primera semana ha transcurrido en gran medida según lo previsto. Los ataques a instalaciones nucleares y los asesinatos de científicos impiden que Irán construya una bomba rápidamente. En el país, los daños causados ​​por los misiles iraníes han sido menores de lo previsto. En la segunda semana de combates, probablemente Israel atacará Fordow, con o sin Estados Unidos.

En algún momento, tanto Israel como Irán tendrán que buscar la manera de detenerlo. Su guerra es curiosa: sus capitales están a 1.500 km de distancia y no comparten frontera. Un avión que despega de Israel cruza otros dos países antes de alcanzar el espacio aéreo iraní. Ninguna de las partes puede sostener una guerra aérea de larga distancia indefinidamente. “Es casi imposible ganar decisivamente”, afirma Amos Yadlin, ex general israelí.

Antes del inicio del conflicto, se creía que Irán poseía unos 2.000 misiles balísticos con alcance suficiente para alcanzar a Israel. Ha disparado unos 400 de ellos; las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) calculan que ha destruido aproximadamente la misma cantidad en ataques aéreos. Esto deja a Irán con un arsenal considerable, oculto en profundos túneles subterráneos. Sin embargo, sus salvas se han ido reduciendo, de más de 150 la noche del 13 de junio a tan solo 30 seis días después.

Puede que esté racionando misiles por temor a un conflicto prolongado. Sin embargo, lo más probable es que tenga dificultades para lanzarlos. Sus bases de misiles se encuentran bajo la amenaza constante de los aviones y drones israelíes. Cuando un lanzador móvil se prepara para disparar, es vulnerable. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirman que ya han alcanzado unos 120 de ellos, un tercio del total. “El colapso total de las defensas aéreas iraníes significa que Irán no puede maniobrar con eficacia”, afirma Decker Eveleth de CNA, un centro de estudios estadounidense. Irán tiene otras armas en su arsenal. Pero Israel ha derribado hasta ahora todos los drones lanzados desde Irán. Los misiles de crucero, que vuelan más bajo y más lento que sus hermanos balísticos, también son más fáciles de parar.

Los misiles balísticos han destrozado numerosos edificios en Tel Aviv, han destruido una refinería de petróleo en Haifa y han dañado bases militares. No han causado ni de lejos la destrucción que podría obstaculizar el esfuerzo bélico de Israel ni obligarlo a detener la lucha. Aun así, cada noche es una prueba de fuego.

La guerra también supone un lastre fiscal. Desde el 7 de octubre de 2023, cuando Hamas, un grupo militante palestino, masacró a casi 1200 personas, Israel ha gastado aproximadamente 300.000 millones de shekels (85.000 millones de dólares) en diversas guerras. Esto fue antes de la campaña contra Irán. Un economista israelí que asesora al gobierno estima que el combustible para aviones y las municiones que se utilizan para atacar a Irán cuestan 1000 millones de shekels al día. Cada interceptor lanzado por Arrow, el sistema israelí de defensa contra misiles balísticos, cuesta alrededor de 3 millones de dólares, y las Fuerzas de Defensa de Israel suelen disparar más de uno por cada misil que se aproxima. Las reservas israelíes de estos interceptores también son limitadas, aunque se han fabricado cientos más en los últimos meses.

La preocupación por una guerra prolongada es una de las razones por las que Israel anhela tanto la ayuda estadounidense. Hasta noviembre pasado, era difícil imaginar que un presidente estadounidense diera siquiera luz verde a Israel para una guerra contra Irán, y mucho menos que se uniera a ella. Barack Obama prohibió un ataque israelí durante su primer mandato. Posteriormente, negoció un acuerdo nuclear con Irán durante su segundo, lo que imposibilitó que Israel actuara unilateralmente. Joe Biden instó a la moderación tras dos rondas de ataques con misiles balísticos iraníes contra Israel el año pasado.

Los sistemas de defensa aérea israelíes se activaron para interceptar misiles iraníes sobre la ciudad israelí de Tel Aviv la madrugada del 18 de junio de 2025 (Foto de Menahem Kahana / AFP)

Al principio, parecía que Trump haría lo mismo. Hizo campaña con la promesa de poner fin a las “guerras interminables” de Estados Unidos en Oriente Medio. En abril, envió a Steve Witkoff, su enviado personal, a la primera de las cinco rondas de negociaciones con Irán. El presidente se mostró optimista incluso a finales de mayo, cuando elogió una ronda de conversaciones “muy, muy buena” con Abbas Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de Irán.

Sin embargo, a principios de junio, el tono de Trump había cambiado. Empezó a sospechar que Irán estaba ganando tiempo y no estaba dispuesto a hacer concesiones. Aun así, Witkoff había programado una sexta ronda de conversaciones para el 15 de junio. Pero entre bastidores, Netanyahu y los halcones estadounidenses instaron a Trump a dar luz verde a Israel. Lo hizo días antes de que comenzara la guerra, aunque parecía tener reservas al respecto.

Sin embargo, las preocupaciones de Trump parecieron disiparse la mañana del 13 de junio, cuando se despertó con la noticia del éxito de la primera ronda de ataques israelíes. Rápidamente adoptó el plan de guerra como propio. Para un presidente apasionado por las victorias rápidas, la idea de unirse a Israel y atacar Fordow sin duda resulta atractiva.

Pero podría ser más complicado de lo que Trump cree. Para empezar, Estados Unidos podría tener que hacer más que unas cuantas incursiones. Irán lleva décadas anticipando una guerra en el Golfo Pérsico. Cuenta con baterías de defensa aérea y bases de misiles a lo largo de su costa sur, muchas de las cuales permanecen intactas, ya que Israel ha concentrado sus esfuerzos en el oeste de Irán. Las fuerzas navales iraníes se han entrenado para usar lanchas de ataque rápido, misiles antibuque y minas contra buques de guerra y mercantes estadounidenses. Estados Unidos probablemente tendría que destruir parte de esto para proteger tanto a sus propias aeronaves como a sus aliados en la región.

Luego está la cuestión de cómo podría Irán tomar represalias. Es casi seguro que recurriría a sus aliados. Las milicias en Irak ya han amenazado con atacar la embajada estadounidense en Bagdad y a las tropas estadounidenses en otras partes del país. Los hutíes, una milicia chií en Yemen, podrían reanudar sus ataques contra la navegación comercial en el Mar Rojo.

Una escalada más grave sería que el propio Irán atacara a sus vecinos del Golfo. Podría disparar contra la base naval estadounidense en Baréin, sede de su Quinta Flota, o contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar. O podría atacar directamente a los países del Golfo, disparando misiles y drones contra yacimientos petrolíferos saudíes, por ejemplo, como hizo en 2019. También podría bloquear el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del suministro mundial de petróleo.

Parte de esto sería contraproducente. Los ataques a los países del Golfo empañarían las relaciones de Irán con sus vecinos y podrían incitarlos a tomar represalias. El bloqueo del estrecho molestaría a China, que importa casi todo el crudo iraní. También interrumpiría las importaciones iraníes, en particular de gasolina: si bien es un gran productor de petróleo, sus antiguas refinerías tienen dificultades para satisfacer la demanda interna. Aun así, el régimen podría intentarlo de todos modos, con la esperanza de que el caos en el Golfo obligue a países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a suplicarle a Trump un alto el fuego.

Los diplomáticos árabes ya han instado al fin de la guerra. Los diplomáticos europeos también se apresuraron a pedir una “desescalada”. Esto satisfaría a Irán: Araghchi ha declarado a los diplomáticos extranjeros que su país está dispuesto a aceptar un alto el fuego inmediato.

Pero esto es imposible para Israel, que pasó años planeando la guerra y se niega a detenerse prematuramente. Está trabajando a través de un supuesto “banco de objetivos”: tras bombardear las defensas aéreas de Irán y algunas de sus instalaciones nucleares, ha pasado a fábricas que producen centrifugadoras, utilizadas para enriquecer uranio, y misiles. La pregunta es qué ocurrirá cuando Israel se quede sin objetivos. “Israel puede lograr resultados tangibles en pocos días”, dice el Sr. Yadlin. “Pero para eso también necesitamos una estrategia de salida diplomática, y Netanyahu no ha sido experto en diseñarla”.

Objetivo perdido

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Kent Nishimura)

Las intenciones de Trump son inciertas. El 18 de junio, declaró a la prensa: “Nadie sabe qué voy a hacer“. El día anterior, afirmó que buscaba algo “mejor que un alto el fuego“. Como siempre, sus comentarios son ambiguos: ¿sugieren que Estados Unidos planea unirse a la guerra? ¿O que busca una diplomacia más integral?

Sus partidarios preferirían esto último. Una encuesta de The Economist y YouGov, publicada el 17 de junio, reveló que el 60% de los estadounidenses se oponía a unirse al conflicto entre Israel e Irán, mientras que solo el 16% estaba a favor. Las cifras fueron igualmente desiguales entre los encuestados que votaron por Trump el año pasado: 53% en contra, 19% a favor.

Si Trump opta por la diplomacia, querrá algo más restrictivo que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo que Obama alcanzó con Irán para frenar su programa nuclear. Como mínimo, Israel y Estados Unidos esperarían que Irán renunciara al enriquecimiento nacional de uranio. Antes de la guerra, Witkoff propuso establecer un consorcio regional para refinar este material. Podría haber incluido a Arabia Saudita, interesada en construir reactores nucleares; Emiratos Árabes Unidos, que ya cuenta con cuatro; e Irán. Pero Irán se opuso a la idea, insistiendo en que mantendría sus propias instalaciones de enriquecimiento. La propuesta volverá a la mesa de negociaciones futuras.

Esta no es la primera vez que Estados Unidos busca un acuerdo de enriquecimiento cero. Obama también lo solicitó al principio de su presidencia, pero Irán se negó siquiera a discutir la idea. Finalmente, se conformó con un acuerdo que permitía a Irán enriquecer uranio al 3,67%, el nivel necesario para la energía nuclear, con límites en sus reservas tanto de uranio como de centrifugadoras. Irán podría verse ahora obligado a ser más flexible. Ante una amenaza militar, el régimen tiene dos objetivos: preservar una mínima posibilidad de programa nuclear, que considera una póliza de seguro a largo plazo; y, finalmente, sobrevivir: poner fin a la guerra antes de que su debilidad le impida conservar el poder.

Con el tiempo, esos objetivos podrían entrar en conflicto. Al final de la guerra entre Irán e Irak en 1988, Ruhollah Jomeini, el primer líder supremo de Irán, comparó la aceptación del acuerdo de alto el fuego con beber de un cáliz envenenado. Su sucesor podría tener que elegir entre dos opciones: “Una que arriesga el colapso del régimen a corto plazo y otra que podría ponerlo en peligro a largo plazo“, argumenta Raz Zimmt, del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional de Israel.

¿Qué pasaría si el régimen se negara a ceder? Khamenei es testarudo incluso en los mejores momentos, y muchos iraníes cuestionan su capacidad de decisión, sobre todo ahora que ha perdido a algunos de sus asesores más cercanos. Una posibilidad es que Israel, y quizás Estados Unidos, intenten derrocarlo. Derrocar al régimen no es un objetivo oficial de la guerra. Pero algunos de los objetivos que Israel ha atacado, como la emisora ​​estatal, parecen tener como objetivo la desestabilización. Sin embargo, el régimen es tenaz, y lo que sucederá después es incierto.

“No hay una solución definitiva para Israel a menos que se involucre con Estados Unidos o que el régimen caiga”, afirma un diplomático occidental. “Ambas son grandes apuestas”. Por otra parte, quizás el Sr. Netanyahu no crea que necesita una solución definitiva. Si la guerra termina después de dos semanas, y sin un pacto nuclear, Irán seguirá en su punto más débil en casi 40 años. Su programa de misiles y sus defensas aéreas están en ruinas. Su proyecto nuclear ya se ha retrasado entre cinco y seis meses, incluso si Fordow permanece intacto.

Quizás más importante aún, la legitimidad de la República Islámica está en peligro: incluso los conservadores están furiosos por el fracaso tan rotundo del régimen en la protección de la patria. Puede que sobreviva a la guerra, pero difícilmente será estable en las semanas y meses siguientes. Y lo que suceda después podría no ser la preocupación inmediata de Israel. Estar a 1.500 km de distancia tiene sus ventajas.

Los países más cercanos a Irán están más nerviosos. Las autoridades del Golfo temen diversos desenlaces adversos. Irán podría fragmentarse, con separatistas étnicos causando problemas cerca de sus fronteras con Irak, Pakistán y Turquía. O el régimen clerical podría dar paso a uno militar, que podría verse tentado a intentar obtener una bomba nuclear clandestinamente para disuadir futuros ataques. En el primer escenario, Irán se asemejaría a Libia; en el segundo, sería Corea del Norte. Ninguna de las dos opciones es atractiva para sus vecinos.

También hay escenarios más optimistas. Khamenei es anciano e impopular; de una forma u otra, no durará mucho en el poder. Su esfuerzo de décadas para llevar a Irán al umbral nuclear, protegido por un círculo de intermediarios, ha terminado en desastre. Su sucesor podría, sensatamente, decidir trazar un rumbo diferente, menos confrontativo e ideológico. Pero, como ocurre con tantas otras cosas en este conflicto, no hay garantías.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.