Las cuatro opciones de Israel para atacar a Irán

El Primer Ministro israelí Benjamin Netanyahu y el Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi

Al menos dos veces en el pasado, en 2010 y 2011, los generales de Israel recibieron órdenes del primer ministro, Benjamin Netanyahu, de preparar ataques inminentes contra Irán. En ambos casos, los jefes de seguridad cuestionaron la legalidad de la orden, dada sin la necesaria autorización del gabinete. En ninguno de los dos casos Israel entró en guerra con la República Islámica.

Hoy Israel está de nuevo a punto de golpear a Irán. Esta vez, Netanyahu no tendrá problemas para obtener la aprobación de un gabinete que, en todo caso, es aún más entusiasta que él. Tampoco los líderes de las fuerzas armadas israelíes se oponen a tal acción como antes. Y esta vez Israel cree que las probabilidades están a su favor.

Los dirigentes israelíes consideran que los 181 misiles balísticos lanzados por Irán contra Israel el 1 de octubre no les dejan otra alternativa que devolver el golpe. La forma que adopte la represalia podría tener implicaciones de gran alcance para Oriente Próximo y más allá.

Se barajan cuatro tipos de objetivos. Netanyahu es partidario desde hace tiempo de bombardear las instalaciones donde Irán enriquece uranio y lleva a cabo la investigación de su programa nuclear. Pero estas instalaciones están dispersas por todo el país, en lugares fuertemente fortificados y bajo tierra. Para causar daños significativos se necesitaría un gran número de misiles lanzados desde docenas de aviones que operan al menos a 1.200 km de distancia de Israel. La fuerza aérea israelí es la más poderosa de la región, pero puede que le resulte difícil retrasar el programa nuclear iraní más de unos meses.

Netanyahu y el Ministro de Defensa israelí Yoav Gallant (Europa Press/Ministerio de Defensa de Israel)

Un objetivo estratégico más vulnerable serían los principales puertos iraníes, concretamente las terminales petrolíferas que proporcionan la mayor parte de los ingresos en divisas de Irán. Los estrategas israelíes creen que destruirlos asestaría un duro golpe a la ya tambaleante economía iraní. Esto, esperan, podría provocar más disturbios dentro de Irán. Algunos sueñan que incluso podría provocar la caída del régimen.

Una tercera opción sería atacar directamente a los dirigentes del país, del mismo modo que Israel ha atacado a los dirigentes de los apoderados y aliados de Irán, Hezbollah en Líbano y Hamas en Gaza. Esto sería complicado, ya que las figuras más importantes de Irán se retirarían casi con toda seguridad a lugares secretos protegidos si un ataque israelí pareciera inminente. Y el impacto de tales ataques es siempre incierto. La cuestión de quién sustituirá al anciano líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ya es objeto de muchas deliberaciones en el país.

La respuesta militar más obvia de Israel sería un ataque contra las bases de misiles iraníes. Podría decirse que esta opción sería la que menos probabilidades tendría de provocar otra salva de misiles por parte de Irán. Pero Netanyahu cree que Israel tiene una oportunidad histórica de remodelar la región. Y esta vez algunos de sus generales, aunque no todos, están de acuerdo. Creen que el hecho de que Israel haya resistido dos grandes salvas de misiles iraníes (la primera en abril) sin apenas víctimas ni daños graves demuestra que Israel puede resistir todo lo que Irán le lance.

El líder supremo de Irán, el Ayatollah Ali Khamenei (Reuters)

Los partidarios de golpear el programa nuclear y la infraestructura económica de Irán creen también que Israel cuenta con un impulso inusitado tras haber decapitado en el espacio de unas semanas a los principales dirigentes de Hezbollah, la milicia más poderosa de Irán en la región, y haber destruido también gran parte de su arsenal de misiles. Esos misiles fueron suministrados a Hezbollah por Irán para que sirvieran de elemento disuasorio contra un ataque israelí a la República Islámica. Gran parte de esa disuasión se ha esfumado.

Entonces, ¿por qué, más de una semana después del ataque con misiles de Irán, Israel aún no ha contraatacado? No todo el mundo en los círculos de seguridad de Israel tiene prisa por cambiar Oriente Medio. Varios generales del país aconsejan prudencia. Para empezar, creen que Israel no puede permitirse lanzar una campaña de esta magnitud sin coordinarse con su principal aliado, Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Joe Biden se ha pronunciado públicamente en contra de un ataque israelí contra la infraestructura petrolera iraní, ya que con ello se corre el riesgo de que los precios mundiales de la energía se disparen en vísperas de las elecciones estadounidenses. Hasta ahora, el presidente también se ha mostrado contrario a un ataque israelí contra las instalaciones nucleares iraníes.

A pesar del apoyo por valor de casi 18.000 millones de dólares que Estados Unidos ha prestado a Israel en el último año, y aunque los aviones y buques de guerra estadounidenses desempeñaron un papel importante en la interceptación de los misiles iraníes, Israel aún no ha compartido sus planes con su aliado más próximo. Netanyahu incluso vetó un viaje propuesto por Yoav Gallant, ministro de Defensa, a Washington para discutir las opciones. Mientras tanto, en declaraciones televisadas, Netanyahu ha prometido a los iraníes que se librarán de su régimen “mucho antes de lo que la gente cree” y ha exhortado a los libaneses a “liberar a su país de Hezbollah”.

El 9 de octubre, Netanyahu habló por teléfono con Biden durante casi una hora. Pasaron la mayor parte de la llamada discutiendo los posibles ataques, pero no parecieron llegar a ningún tipo de acuerdo.

Hay oficiales de defensa israelíes a los que les preocupa que provocar una guerra total con Irán, mientras Israel sigue luchando contra Hamás en Gaza y ha lanzado una invasión terrestre contra Hezbollah en el sur del Líbano, estiraría peligrosamente los recursos. Algunos generales advierten de la posibilidad de dilapidar los logros alcanzados.

Pero desde el desastre del 7 de octubre de 2023, la credibilidad de los jefes militares y de inteligencia de Israel a la hora de enfrentarse al primer ministro ha disminuido. Al igual que Netanyahu, parecen dispuestos a arriesgarse a una conflagración devastadora para transformar su legado de haber supervisado la mayor debacle de Israel a convertirse en los vencedores de una guerra regional. Al igual que él, podrían ser víctimas de su propia arrogancia.

© 2024, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.