Por qué el término “genocidio” está mal utilizado en la guerra de Israel contra Hamas

Una mujer levanta un cartel en una manifestación a favor de Palestina en la Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero

Muchos gobiernos y ciudadanos están consternados por las víctimas civiles del bombardeo y la invasión de Gaza por Israel, que es su respuesta al ataque de Hamas contra Israel. El 10 de octubre, el enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, calificó las acciones de Israel de “nada menos que genocidas”. Irán e Irak también han acusado a Israel de genocidio. Políticamente, está claro por qué los enemigos de Israel invocan este crimen atroz. Pero la acusación también ha sido formulada por países que habitualmente han sido amigos de Israel. Colombia, Honduras y Sudáfrica han retirado a sus embajadores de Israel, acusando a su gobierno de cometer “genocidio”.

Los manifestantes y comentaristas occidentales también utilizan el término. “Ahora está claro que Israel está cometiendo un genocidio del pueblo palestino”, argumentó M. Muhannad Ayyash, profesor de sociología de la Universidad Mount Royal de Calgary (Canadá). Craig Mokhiber, director de la oficina en Nueva York del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, escribió el 28 de octubre que “se trata de un caso de genocidio de libro de texto”. Israel ha negado el genocidio y ha acusado a Hamas del crimen. Gilad Erdan, representante permanente de Israel ante la ONU, declaró el 26 de octubre que “Esto no es una guerra contra los palestinos. Israel está en guerra contra la organización terrorista genocida Hamas”.

¿Qué es exactamente el genocidio y cómo se aplica el término al conflicto actual, si es que se aplica?

En diciembre de 1948, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU adoptó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La convención define el genocidio como los actos destinados a “destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. En contra de la interpretación común del término, la ONU dice que no sólo cuenta matar. También cuenta “infligir deliberadamente al grupo condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física”, así como infligir “lesiones corporales o mentales graves”, “medidas destinadas a impedir nacimientos” y “trasladar por la fuerza a niños del grupo a otro grupo”. Categorizar las atrocidades como genocidio tiene implicaciones jurídicas. Por ejemplo, el Tribunal Penal Internacional puede acusar a alguien por este delito.

Las interpretaciones de la Convención difieren debido a su amplitud. ¿Qué atrocidades constituyen genocidio? El asesinato sistemático de 6 millones de judíos por los nazis fue un genocidio. La matanza organizada de unos 500.000 tutsis por las milicias hutus en Ruanda en 1994 también lo fue. En ambos casos, la intención de destruir a un pueblo estaba clara. Sin embargo, el caso de Darfur, en Sudán, donde murieron unas 300.000 personas en los años posteriores al estallido de los combates en 2003, no está tan claro. Estados Unidos lo calificó de genocidio. Pero en 2005 una comisión de la ONU concluyó que el gobierno de Sudán “no había llevado a cabo una política de genocidio” (aunque algunos individuos pueden haber actuado con “intención genocida”). La administración de Donald Trump calificó de genocidio el trato del gobierno chino a los uigures de Xinjiang, pero otros no estuvieron de acuerdo. Este medio concluyó que la persecución de los uigures por parte de China fue “horrible”, pero no genocida.

Según la definición de la ONU, Hamas es una organización genocida. En su carta fundacional, publicada en 1988, se compromete explícitamente a destruir Israel. El artículo 7 afirma que “El Día del Juicio no llegará hasta que los musulmanes luchen contra los judíos y los maten”. El artículo 13 rechaza cualquier compromiso o paz hasta que Israel sea destruido. Los combatientes de Hamas que irrumpieron en Israel el 7 de octubre y mataron a más de 1.400 israelíes (y de otras nacionalidades) estaban cumpliendo la letra de su ley genocida.

Israel, por el contrario, no cumple la prueba del genocidio. Hay pocas pruebas de que Israel, al igual que Hamas, “pretenda” destruir a un grupo étnico: los palestinos. Israel sí quiere destruir a Hamas, un grupo militante, y está dispuesto a matar civiles para conseguirlo. Y aunque algunos extremistas israelíes quieran erradicar a los palestinos, esa no es una política gubernamental.

Los israelíes tampoco muestran ninguna intención evidente de impedir los nacimientos palestinos. Pero quienes lo acusan de genocidio señalan el gran número de civiles muertos, al menos 10.000 hasta ahora, y afirman que su bloqueo de la franja cumple el criterio de “condiciones de vida”. Los israelíes han infligido claramente “graves daños físicos o mentales” a los palestinos. También han desplazado a personas del norte de la franja. Si no se permite regresar a esas personas, podría considerarse una destrucción parcial de su territorio o, como ha advertido Jan Egeland, ex responsable de ayuda humanitaria de la ONU, un traslado forzoso de población.

Incluso si las acciones de un ejército no superan el umbral del genocidio, pueden seguir siendo erróneas. Como concluyó la ONU en su informe sobre Darfur, “los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra que se han cometido... pueden no ser menos graves y atroces que el genocidio”.

