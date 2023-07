El éxito que se oculta en Francia detrás de las revueltas

Durante su segunda mandato, Emmanuel Macron impulsó reformas que le valieron duras protestas en las calles (Christophe Ena/Pool via REUTERS)

En lo que va de año, los franceses han hecho un buen trabajo presentando a su país como un país roto. En dos ocasiones han sembrado el caos y han desbaratado una visita de Estado con rebeliones callejeras. La primera, por el aumento de la edad de jubilación, puso de manifiesto la negativa de la población a hacer frente a las necesidades de financiación del sistema público de pensiones. La segunda, por la muerte de un joven de 17 años por disparos de la policía, puso de manifiesto la incapacidad de las fuerzas del orden para actuar correctamente en los barrios desfavorecidos. Emmanuel Macron, el presidente, dirige un gobierno en minoría que parece tambalearse de crisis en crisis.

Sin embargo, detrás de los titulares, uno de los misterios permanentes de la Francia actual es el siguiente: un país con aversión al cambio, talento para la revuelta y un gusto excesivo por los impuestos todavía se las arregla para hacer muchas cosas bien. Recientemente, Francia incluso ha superado a sus grandes pares europeos. Desde 2018, el crecimiento acumulado del PIB en Francia, aunque modesto, ha sido el doble que en Alemania, y por delante de Gran Bretaña, Italia y España.

De hecho, según algunas medidas, Francia muestra una vitalidad sorprendente en comparación con sus cuatro vecinos europeos más grandes. Esto se debe en parte a decisiones históricas. La red ferroviaria francesa de alta velocidad (y ecológica), que debutó en los años 80, empequeñece no sólo la de Estados Unidos, sino la media de sus grandes pares europeos. Francia también genera parte de la electricidad con menos emisiones de carbono de Europa, gracias no a las energías renovables, sino a su industria nuclear, lanzada en la década de 1970. Esta industria sigue suministrando el 66% de la electricidad francesa, a pesar de los problemas de mantenimiento que sufrieron el año pasado los 56 reactores del país. Actualmente hay seis reactores de nueva generación en proyecto.

Los resultados de Francia también reflejan decisiones más recientes. Cuenta con más empresas entre las 100 primeras del mundo, medidas por capitalización bursátil, que cualquier otro país europeo. Esto se debe en gran parte a sus gigantes del lujo, que han aumentado su rentabilidad y escala en la última década. Las marcas de lujo francesas fueron más rentables en 2022 que las empresas tecnológicas estadounidenses. Las tres empresas de lujo más importantes del mundo -Lvmh, Hermès y Dior- son francesas.

Pero las empresas francesas no se limitan a los clutch de cuero cosidos a mano. Francia es también la sede del banco más valioso de la zona euro, BNP Paribas. Entre 2017 y 2022, el país aumentó cuatro puntos su cuota de exportaciones mundiales de armas, hasta el 11%. El año pasado, Francia registró más patentes que la media de sus grandes vecinos europeos, y casi el doble que Gran Bretaña. En una meseta boscosa al sur de París, el gobierno está invirtiendo miles de millones en un polo de innovación en torno a Saclay, diseñado para convertirse en un “MIT francés”.

Las revueltas sacudieron París en las últimas semana tras el asesinato de un joven de familia inmigrante por parte de la policía REUTERS/Juan Medina/File Photo

Gran Bretaña y Alemania siguen albergando más de los 100 principales unicornios de Europa, o empresas que no cotizan en bolsa valoradas en más de 1.000 millones de dólares. Sin embargo, el panorama de las startups en París se ha transformado. Pioneros como Xavier Niel se han convertido en figuras consolidadas. En 2019, Macron prometió que Francia produciría 25 unicornios tecnológicos para 2025; la cifra se alcanzó el año pasado. “Los graduados de las escuelas de negocios solían preferir la seguridad de la vida corporativa”, dice Frédéric Mazzella, director de BlaBlaCar, una empresa francesa de viajes compartidos y uno de los primeros unicornios. “Ahora se ha vuelto guay ser emprendedor tecnológico”.

¿Cómo explicar este rendimiento francés tan poco alabado? Un factor reciente es el renacimiento mundial del intervencionismo estatal, de moda incluso en Estados Unidos y Gran Bretaña. En Francia, esta tradición se remonta al Ministro de Finanzas de Luis XIV, Jean-Baptiste Colbert, y fue resucitada por los planificadores centrales del gobierno tras la Segunda Guerra Mundial con el nombre de Le Plan. La UE es ahora menos estricta con las subvenciones públicas, lo que deja a Francia más libertad para dar rienda suelta a sus instintos.

Por ejemplo, las cuatro gigafábricas que se están construyendo en el “valle de las baterías”, en el norte de Francia. Se extiende desde el puerto de Dunkerque hasta Douvrin y Douai, en la antigua cuenca minera. Cuando funcionen a pleno rendimiento, convertirán a Francia en uno de los mayores productores de baterías eléctricas de Europa. Las ayudas estatales han contribuido a convencer a la empresa taiwanesa ProLogium para que construya la fábrica en Dunkerque. Roland Lescure, Ministro de Industria francés, argumenta que “no se trataba sólo de subvenciones”, sino de “un suministro energético fiable y bajo en carbono”, así como de “acelerar los procedimientos de planificación y el creciente ecosistema de las baterías”. Las baterías saldrán de la línea de producción de Douvrin este año, sólo dos años después de que se presentara la primera solicitud de planificación.

Una segunda explicación es la puesta a punto de un conjunto de preferencias sociales. A los franceses revolucionarios les gusta pensar que la suya es una sociedad profundamente desigual. Este sentimiento se ve reforzado por el aumento de la riqueza de sus multimillonarios, mientras que la inflación aprieta los presupuestos de la gente corriente. Este año, Bernard Arnault, jefe del imperio del lujo LVMH, se convirtió por un tiempo en el hombre más rico del mundo, con 211.000 millones de dólares (antes de ceder el puesto a Elon Musk). En 2022, seis de los diez mayores multimillonarios europeos eran franceses. Macron, que redujo el impuesto sobre el patrimonio a un mero impuesto de mansiones, es visto por sus detractores como el président des riches empeñado en relajar la protección laboral y frenar las prestaciones.

Sin embargo, bajo la presidencia de Macron, Francia ha logrado combinar una actitud más favorable hacia la creación de riqueza con un Estado del bienestar que sigue haciendo un mejor trabajo que sus grandes pares a la hora de corregir la desigualdad. La tasa de pobreza francesa es muy inferior a la media de sus vecinos europeos, y algo más de la mitad de la estadounidense. La educación infantil, un medio probado de mejorar las oportunidades de vida de los grupos con menores ingresos, es ahora obligatoria a partir de los tres años. Los franceses viven una media de seis años más que los estadounidenses y son mucho menos obesos. Su tasa de desempleo, del 6,9%, es la más baja de los últimos 15 años. A pesar de las reformas de Macron, el Estado francés sigue recaudando más impuestos en porcentaje del PIB que cualquier otro país de la OCDE, salvo Dinamarca, y dedica más a gasto social.

Un último factor es la estabilidad política. Macron es el primer presidente reelegido en 20 años. Bruno Le Maire ha sido ministro de Economía durante el periodo consecutivo más largo de la V República. Ambos se comprometieron a no subir los impuestos, y lo han mantenido. Una reunión anual de grandes empresas extranjeras, invitadas por Macron a “Elegir Francia”, se ha convertido en un codiciado evento de élite. Este año, más de 200 de ellos acudieron en avión para cenar en Versalles y anunciar conjuntamente otras inversiones por valor de 13.000 millones de euros (14.400 millones de dólares). Morgan Stanley casi duplica su plantilla en París. Pfizer duplicará a 1.200 millones de euros su inversión en el país en los próximos cuatro años. “La realidad es que existe una tendencia a largo plazo hacia un mayor atractivo”, afirma Ludovic Subran, economista jefe de la aseguradora alemana Allianz.

Francia no lo ha hecho todo bien, ni mucho menos. La calidad de las escuelas públicas y el acceso de las regiones a los servicios sanitarios son motivo de preocupación. La política sigue polarizada y la sociedad inquieta. Los salarios medios reales no han subido, como en Estados Unidos. Todas las subvenciones y proyectos de infraestructuras franceses tienen un precio desorbitado. Las finanzas públicas están al límite, en parte por la limitación de las facturas energéticas para proteger a los consumidores de la crisis del coste de la vida, que sólo está desapareciendo lentamente. Francia no ha equilibrado el presupuesto público desde antes de que naciera Macron.

Sin embargo, mientras los franceses suben a trenes superrápidos de camino a sus envidiablemente largas vacaciones de verano, el modelo de Francia sigue desafiando a quienes predicen su colapso. Un reciente análisis de Sam Bowman, un comentarista británico, se extrañaba de la riqueza relativa de Francia, a pesar de los altos impuestos y las estrictas leyes laborales. Mejores infraestructuras, planificación y oferta de viviendas más sencillas, guarderías más baratas y energía abundante parecían explicarlo. “Francia se equivoca en muchas cosas”, concluía, “y aun así sale bastante bien parada en las métricas que realmente importan”.

© 2023, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.

