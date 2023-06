Alerta en África: los yihadistas del Congo amplían su radio de acción en la región

FOTO DE ARCHIVO: un vehículo blindado de transporte de tropas (APC) de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) circula por una carretera en el campo de desplazados internos de Rhoe, en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, noreste de la República Democrática del Congo, el 20 de abril de 2023 (Reuters)

Llegaron en plena noche con pistolas, hachas, machetes y cócteles molotov, disparando, cortando e incendiando a los estudiantes mientras dormían en sus dormitorios de una remota escuela del oeste de Uganda. Tras asesinar a 41 personas, los combatientes de las Fuerzas Democráticas Aliadas (FAD), grupo armado con base en el este del Congo vinculado al Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés), regresaron al otro lado de la frontera, llevándose consigo al menos a seis cautivos.

El ataque del 16 de junio es un recordatorio de cómo el caos en el este del Congo, aterrorizado por decenas de grupos armados, amenaza a toda la región. Además del ADF, entre estos grupos se encuentran el M23, un movimiento rebelde respaldado por Ruanda, y el CODECO, una milicia étnica acusada de violar, desmembrar y decapitar a sus víctimas. Sólo este año, alrededor de un millón de personas han huido de sus hogares en el Congo, lo que eleva el total a más de 6 millones, según la ONU.

Además, el atentado pone de relieve cómo los yihadistas han sido capaces de extender su influencia por un amplio triángulo de África oriental -desde Somalia hasta Mozambique y el Congo-, a menudo aprovechando los agravios locales. Uganda, que se encuentra en un nexo de esta actividad terrorista, ha sufrido varios atentados. El último es el peor desde 2010, cuando terroristas suicidas de Al Shabab, filial somalí de Al Qaeda, mataron a más de 70 personas en dos atentados casi simultáneos en Kampala, la capital. El ejército de Uganda, que lleva años luchando contra al-Shabab en Somalia, perdió oficialmente 54 soldados (aunque se cree que el número real de bajas es mucho mayor) cuando el grupo atacó una de sus bases allí en mayo. Pero es el ADF lo que más preocupa a los jefes de seguridad ugandeses. “Esta amenaza es más importante para nosotros, porque nació aquí”, afirma un alto funcionario ugandés.

El ADF comenzó como un grupo rebelde islamista en Uganda, pero huyó al Congo a finales de la década de 1990. Sus comandantes se casaron con la población local y permanecieron inactivos allí durante muchos años. Luego, en 2013, adoptó tácticas de guerrilla y comenzó a masacrar a civiles y a atacar a las fuerzas de seguridad. El ejército congoleño contraatacó, matando a muchos de sus combatientes y dispersando al resto.

En 2017 la ADF se estaba desmoronando. Fue entonces cuando el grupo empezó a recibir financiación del Estado Islámico, según un nuevo informe del Programa sobre Extremismo de la Universidad George Washington. Desde un mínimo de unos pocos cientos de combatientes en 2018, la ADF podría tener ahora unos 2.000 combatientes, según la misión de mantenimiento de la paz de la ONU en el Congo. En 2021, el grupo infiltró terroristas suicidas en Kampala, donde mataron a cuatro personas. En respuesta, el ejército ugandés se desplegó en el Congo.

Aunque el ejército ugandés ha golpeado a la ADF y bombardeado algunas de sus bases, el grupo sigue resistiendo. También parece estar aprendiendo de los yihadistas de otros lugares. En los últimos años ha empezado a utilizar técnicas más sofisticadas para fabricar bombas. Y en diciembre intentó otro ataque transfronterizo en Uganda occidental, aunque las fuerzas de seguridad ugandesas lo repelieron con facilidad.

El ADF también ha ampliado el territorio bajo su influencia en el Congo. Esto se debe a que, aunque el ejército ugandés se ha desplegado contra él, el ejército congoleño ha tenido que retirar tropas de los bastiones del grupo para luchar contra el M23 en otros lugares de la provincia de Kivu Norte. Entretanto, el ADF se ha extendido a dos provincias vecinas: Ituri, donde combate activamente, y Kivu Sur, donde está estableciendo células durmientes. “El mayor beneficiario de la guerra del 23M es el FAD”, afirma un funcionario de la ONU en el Congo.

El bloque regional de África Oriental, preocupado por la inestabilidad y la amenaza de contagio, envió tropas al Congo a finales del año pasado para luchar contra el M23. Pero parece que casi no han combatido. Félix Tshisekedi, presidente del Congo, acusó recientemente a las fuerzas de “cohabitación” con el grupo rebelde. Ahora, el bloque del sur de África se dispone a enviar su propia fuerza multinacional para luchar contra el M23 y otros grupos armados.

Mientras tanto, los propios yihadistas internacionalizan sus recursos humanos y financieros. La ADF importa combatientes no congoleños de África oriental a sus zonas seguras a través de Uganda y Burundi. Desde allí los envía a diversos frentes. En Somalia, sus células extorsionan a empresas y particulares. En Sudáfrica, sus operativos recaudan dinero mediante secuestros, extorsiones y robos, que luego se utiliza para financiar a la ADF y a yihadistas vinculados a is en Mozambique. Este dinero se traslada al este de África a través de agencias de transferencia de dinero y luego a manos de la ADF en el Congo. Es probable que también se utilicen canales similares para enviar dinero a los yihadistas del norte de Mozambique. “A menos que se corten estas transferencias de dinero”, dice un funcionario antiterrorista occidental, “no es probable que ninguna operación militar acabe con este problema”.

