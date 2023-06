¿Por qué hay tantas enfermedades de transmisión sexual en Londres?

La tasa de infecciones de transmisión sexual en Londres es más del doble que la de cualquier otra región británica

Mientras el país se encerraba por el covid-19, los británicos tenían menos oportunidades de mantener relaciones sexuales ocasionales sin protección. También se hicieron menos pruebas de infecciones de transmisión sexual (ITS). Como era de esperar, los diagnósticos cayeron en picado. Ya no es así. El 6 de junio, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido informó de que en 2022 se diagnosticaron casi 83.000 casos de gonorrea en Inglaterra, la mayor cifra desde que comenzaron los registros en 1918. Los casos de sífilis alcanzaron su nivel más alto desde 1948. La tasa de Londres es más del doble que la de cualquier otra región, lo que convierte a las ITS en un problema especialmente metropolitano.

El estatus especial de Londres no es nada nuevo. En el siglo XVI, los reyes Enrique VII y VIII cerraron los burdeles de Southwark, o “stew houses”, para intentar frenar la propagación de las llagas sifilíticas. Un estudio realizado en 2020 calculó que en la década de 1770 uno de cada cinco londinenses tenía probabilidades de haber padecido “la viruela” a los 35 años, frente al 8% de los habitantes de la ciudad provincial de Chester y menos del 1% en las zonas rurales. Dado que la gonorrea es unas cuatro veces más infecciosa, es posible que la mayoría de los londinenses hayan padecido una ITS, se maravilla Simon Szreter, de la Universidad de Cambridge, autor principal del artículo.

Gracias a los antibióticos, entre otras cosas, las tasas de ITS son hoy una fracción de las que padecieron los georgianos. Pero Londres sigue siendo un hervidero relativo. Al igual que en el siglo XVIII, tiene una población joven y en rápido crecimiento, con grandes redes sociales que propagan las ITS. Las tasas ya no son más elevadas entre los mozos de escuadra y las sirvientas, sino en otros grupos marginados (por ejemplo, en la comunidad afrocaribeña). Una métrica más moderna es que Londres es la región más gay de Inglaterra. Aunque menos del 4% de sus habitantes se identifican como gays, lesbianas o bisexuales, cuando se conoce la orientación sexual, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres representan la mitad de sus nuevas estadísticas.

Estas cifras son, en parte, un signo de liberación. El VIH ya no es la sentencia de muerte que era para muchos en los años ochenta. La profilaxis preexposición (prep), una píldora que se toma a diario, puede evitarlo casi por completo. Según Preventx, una empresa de análisis, las tasas de gonorrea y clamidia entre los hombres que toman prep son casi el doble que entre los que no lo hacen, quizá en parte porque consideran seguro no utilizar preservativos. Las aplicaciones de citas (sobre todo Grindr) han facilitado la búsqueda de sexo y drogas. Las encuestas sugieren que alrededor de uno de cada cinco hombres homosexuales o bisexuales en Londres tienen relaciones sexuales mientras consumen drogas como la metanfetamina, que puede reducir las inhibiciones y aumentar el deseo sexual. “Puedes tener una cantidad ridícula de parejas sexuales, más de 20 en un fin de semana”, dice Ian, que pasó muchos años practicando “chemsex”.

La diversión no está exenta de riesgos. La gonorrea es cada vez más resistente a los antibióticos. Además de las ITS, el “chemsex” conlleva un mayor riesgo de agresión sexual, drogadicción y muerte. “Probablemente mueren más jóvenes por chemsex que por sida”, afirma el Dr. Anatole Menon-Johansson, de Brook, una organización benéfica dedicada a la salud sexual.

Los londinenses georgianos eran reacios a admitir que las relaciones sexuales fuera del matrimonio propagaban el sida. Hoy en día, es el miedo a la estigmatización lo que puede frenar la difusión de mensajes sanitarios dirigidos a los hombres homosexuales, como en el caso de un brote de viruela del mono en 2022. Cuando los hombres que practican sexo con otros hombres registran el 84% de los nuevos casos de sífilis y el 72% de los de gonorrea, estas reticencias son contraproducentes. Las cifras deberían ser “una llamada de atención para mejorar la educación en salud sexual dirigida a los hombres homosexuales y bisexuales”, afirma Peter Tatchell, activista de los derechos de los homosexuales. “Echar la culpa no resolverá el problema; lo hará la educación”.

