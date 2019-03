Además de cuestiones legales, Koatz profundizará sobre temas impositivos para poder conocerlos primero y luego tenerlos en cuenta a la hora de pensar en comprar. Adelantó un ejemplo: "Para los extranjeros, no residentes, que compren en USA es mejor no hacerlo a su nombre como persona física, sino a través de dos compañías (una que sea dueña de la otra). Para alguien que no es residente, eso puede llegar a ahorrarle eventualmente al comprador, de modo legal, el impuesto a la sucesión, que puede llegar a ser entre el 40% y 50% del valor del mercado".