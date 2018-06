Arostegui trata de asimilar el proceso de trabajo de su compañía como el de la industria automotriz. "Es una sumatoria de procesos. Hoy vas a una fábrica y sigue habiendo gente con tareas manuales, más allá de la robotización. Nosotros quisimos lograr un sistema que se asemeje a eso. Fue nuestra concepción de producto. El remate final es que la gente las casas las vea, las pueda tocar. El objetivo es hacer un supermercado de casas, un lugar donde vos puedas entrar y encontrarte con 50 casa a disposición, las mires y digas 'quiero esta'. Blanca, negra, con madera, con tal piso, querés ponerle energía sustentable, tengo todo listo para ponerlo: paneles solares, energía eólica, todo en función de las ganas y del bolsillo. Que el cliente participe en un proceso de customización pero que estructuralmente tengas varias ofertas, todas escalables, pero prediseñadas, documentadas como un edificio. No se hace a la marcha como en la mayoría de las casas. Tiene desventajas, obvio. Si vos en el medio me decís que querés una habitación más grande, no se puede. Si me lo decís antes es otra cosa. Ésa es una razón por las que las constructoras tardan. Viven de los adicionales".