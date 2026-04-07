La plataforma Binance implementó una nueva guía de seguridad para sus usuarios

El logo de la plataforma cripto Binance (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/)

Binance refuerza las protecciones para sus usuarios y presentó su Guía de Seguridad de Cuentas 2026, un conjunto integral de medidas educativas y tecnológicas diseñado para prevenir fraudes, suplantaciones y pérdidas de activos en el entorno de las criptomonedas. Esta estrategia combina desde alertas inteligentes hasta recomendaciones prácticas de configuración, con el fin de que todo usuario, independientemente de su experiencia, pueda acceder al ecosistema con mayor confianza, según informó la compañía en su blog oficial el 6 de abril de 2026.

La nueva guía de Binance no solo entrega información técnica, sino que introduce recomendaciones adaptadas a los riesgos detectados durante los últimos años en América Latina. Uno de los elementos diferenciales señalados en el documento es el sistema de alertas tempranas, que avisa de manera proactiva ante cualquier acción sospechosa, antes de que los fondos puedan verse afectados. Además, en casos de riesgo elevado, la plataforma tiene la capacidad de suspender temporalmente los retiros; una función preventiva que permite preservar la integridad de los activos digitales mientras se llevan a cabo verificaciones adicionales.

En palabras de Guilherme Nazar, vicepresidente de Binance para América Latina, “la seguridad es parte esencial de la infraestructura, no un complemento”. Nazar explicó que se han construido “capas de protección que funcionan en tiempo real, y esta guía las pone al alcance de cualquier usuario”, remarcando que el ecosistema cripto en Argentina está experimentando una maduración junto a sus usuarios, lo que considera “un saldo positivo”.

El sistema de alertas tempranas y la prevención de fraudes

El sistema de alertas tempranas de Binance constituye el núcleo preventivo de la Guía de Seguridad 2026. Este mecanismo avisa a los usuarios antes de que se produzcan transferencias o retiros potencialmente peligrosos, permitiéndoles cancelar operaciones sospechosas de manera inmediata. El recurso funciona como una red de seguridad activa, que agrega una capa adicional frente al fraude y las suplantaciones de identidad, uno de los principales riesgos en el entorno de las criptomonedas, de acuerdo con el comunicado de la compañía.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ (REUTERS/Tyrone Siu)

El documento advierte sobre amenazas específicas como los intentos de suplantación de identidad, donde actores maliciosos se hacen pasar por representantes oficiales a través de correos electrónicos, mensajes o llamadas. Binance enfatiza que nunca solicita contraseñas, códigos de autenticación ni acceso remoto a dispositivos. También alerta sobre plataformas o tokens imitadores que simulan ser la web oficial, instando a los usuarios a operar solo en la dirección de la compañía (binance.com) y verificar la autenticidad de cualquier comunicación recibida.

Una señal de alerta clara se relaciona con las promesas de retornos garantizados o supuestos niveles VIP que ofrecen ganancias exclusivas. Frente a estas ofertas, la guía establece que ninguna plataforma legítima puede dar garantías de rendimiento fijo e invita a recurrir a la herramienta Binance Verify antes de tomar cualquier decisión.

Herramientas tecnológicas accesibles para una protección reforzada

La Guía de Seguridad de Cuentas 2026 describe tres configuraciones esenciales que, en conjunto, forman una protección robusta y fácil de implementar. La autenticación biométrica, mediante verificación facial o de huella digital, añade una barrera segura difícil de vulnerar. Las passkeys permiten acceder sin contraseñas tradicionales mediante pruebas criptográficas, almacenadas en el dispositivo del usuario, y así disminuyen la exposición a ataques técnicos. El Código Anti-Phishing, personalizado por cada usuario con ocho caracteres, sirve para identificar si un mensaje realmente proviene de Binance, aportando una verificación visible en cada interacción, según lo informado por Binance.

El uso de códigos QR o solicitudes de verificación facial fuera de los flujos oficiales dentro de la aplicación debe tratarse siempre con cautela, destaca la guía. Binance nunca solicita videos del rostro ni escaneo de QR ajenos a sus canales oficiales.

Compromiso educativo como base de la estrategia de seguridad

La seguridad de los usuarios no se limita al uso de tecnología avanzada. La guía forma parte de un marco de iniciativas educativas, entre las que se incluyen Binance Academy, Binance Risk Sniper en Square y el blog de seguridad de la propia plataforma, recursos ofrecidos de manera gratuita y permanente, según indica la compañía.

Binance sostiene que en la educación y la información reside la primera línea de defensa frente al fraude digital. La Guía de Seguridad 2026, con su enfoque en la prevención, la acción rápida y la capacitación continua, consolida el posicionamiento de la plataforma como referente en protección del usuario y empoderamiento digital en la región.