El Aeroparque Jorge Newbery marcó un récord de pasajeros y es finalista en los premios Routes Americas 2026

El 25 de julio se anotaron 429 vuelos comerciales, un récord para la terminal

Por segundo año consecutivo, el Aeroparque Jorge Newbery fue elegido como finalista en los premios Routes Americas 2026, un reconocimiento que otorgan las propias líneas aéreas y que subraya el crecimiento sostenido y la transformación de la principal terminal aérea de la Argentina. Esta nominación, correspondiente a la categoría “Aeropuertos de 4 a 20 millones de pasajeros”, llega en momentos en que el aeropuerto vive una etapa de renovaciones extensivas e inauguraciones clave, orientadas a responder al vertiginoso aumento en el flujo de viajeros y a mejorar la experiencia de los usuarios.

El comité organizador incluyó a Aeroparque entre los cinco finalistas de la edición 2026, junto a las terminales de Calgary (Canadá), Floripa (Brasil), Punta Cana (República Dominicana) y los aeropuertos de Sacramento y Charleston, en Estados Unidos. La inclusión de la terminal porteña deriva de una votación directa de las compañías aéreas asociadas, responsables de seleccionar a las candidatas según volumen y calidad de operaciones.

En 2025, el Aeroparque Jorge Newbery marcó una serie de hitos: alcanzó 17.813.331 pasajeros transportados, cifra que significa un aumento del 19,22% respecto a 2024 y lo posiciona como el aeropuerto con mayor tránsito del país. Dentro de este récord anual, destacan marcas históricas en distintos indicadores. En julio registró 1.568.072 pasajeros, el mayor volumen mensual de su historia. El mismo mes, el flujo internacional alcanzó los 469.746 usuarios. Respecto a los picos diarios, sobresalen los 59.337 pasajeros del 11 de abril y los 18.325 viajeros internacionales del 10 de noviembre. Además, el 25 de julio se anotaron 429 vuelos comerciales, un récord para la terminal.

El volumen creciente de pasajeros fue acompañado por un plan de infraestructura liderado por Aeropuertos Argentina, enfocado en expandir y modernizar las instalaciones

“Estos resultados se dan en un contexto de grandes inversiones de parte de Aeropuertos Argentina para dar respuesta al crecimiento de la demanda, a través de un plan de infraestructura y tecnología que permitirá mejorar la calidad de servicio y la experiencia de los pasajeros, optimizando a la vez la conectividad nacional e internacional, impulsando el turismo y potenciando el desarrollo de la economía local”, destacaron desde la empresa de Corporación América, el holding que preside Eduardo Eurnekian.

Este volumen creciente fue acompañado por un plan de infraestructura liderado por Aeropuertos Argentina, enfocado en expandir y modernizar las instalaciones. Como parte de este proceso, el último tramo de la Plataforma Norte fue inaugurado en diciembre, sumando 66.000 m² y una inversión de USD 27 millones. Esta intervención está orientada a dotar de mayor flexibilidad a las operaciones y a optimizar la experiencia de pasajeros y aerolíneas.

Simultáneamente, se amplió el área de preinspección y control, conocida como Punto de Inspección y Registro (PIR). Esta remodelación permite procesar a una cantidad mayor de usuarios por hora, mejorando la fluidez y comodidad. En paralelo, se encuentra en curso la ampliación del preembarque doméstico: el área intervenida suma 2.800 m², con una expansión de otros 1.400 m² para alcanzar un total de más de 8.300 m², incorporando más opciones comerciales, gastronómicas y una nueva Sala VIP.

A futuro, está proyectada la ampliación del preembarque internacional, con una superficie prevista de 4.180 m² y una reconfiguración que incrementará en un 30% la capacidad de la terminal en horas pico, además de sumar tres núcleos sanitarios, otra Sala VIP y nuevas áreas de descanso y servicios gastronómicos. También se contempla la instalación de una puerta Flex, capaz de adaptarse tanto a vuelos domésticos como internacionales.

Entre las futuras mejoras, se destaca la ampliación del hall de check-in, que sumará 160 m² y nuevas instalaciones sanitarias destinados a aumentar el confort y la agilidad del área.