Networking

El Aeroparque Jorge Newbery marcó un récord de pasajeros y es finalista en los premios Routes Americas 2026

La terminal aérea porteña transportó 17.813.331 pasajeros en 2025, lo que representa un crecimiento del 19,22% interanual, impulsado por inversiones en infraestructura y nuevas ampliaciones operativas y comerciales

Guardar
El 25 de julio se
El 25 de julio se anotaron 429 vuelos comerciales, un récord para la terminal

Por segundo año consecutivo, el Aeroparque Jorge Newbery fue elegido como finalista en los premios Routes Americas 2026, un reconocimiento que otorgan las propias líneas aéreas y que subraya el crecimiento sostenido y la transformación de la principal terminal aérea de la Argentina. Esta nominación, correspondiente a la categoría “Aeropuertos de 4 a 20 millones de pasajeros”, llega en momentos en que el aeropuerto vive una etapa de renovaciones extensivas e inauguraciones clave, orientadas a responder al vertiginoso aumento en el flujo de viajeros y a mejorar la experiencia de los usuarios.

El comité organizador incluyó a Aeroparque entre los cinco finalistas de la edición 2026, junto a las terminales de Calgary (Canadá), Floripa (Brasil), Punta Cana (República Dominicana) y los aeropuertos de Sacramento y Charleston, en Estados Unidos. La inclusión de la terminal porteña deriva de una votación directa de las compañías aéreas asociadas, responsables de seleccionar a las candidatas según volumen y calidad de operaciones.

En 2025, el Aeroparque Jorge Newbery marcó una serie de hitos: alcanzó 17.813.331 pasajeros transportados, cifra que significa un aumento del 19,22% respecto a 2024 y lo posiciona como el aeropuerto con mayor tránsito del país. Dentro de este récord anual, destacan marcas históricas en distintos indicadores. En julio registró 1.568.072 pasajeros, el mayor volumen mensual de su historia. El mismo mes, el flujo internacional alcanzó los 469.746 usuarios. Respecto a los picos diarios, sobresalen los 59.337 pasajeros del 11 de abril y los 18.325 viajeros internacionales del 10 de noviembre. Además, el 25 de julio se anotaron 429 vuelos comerciales, un récord para la terminal.

El volumen creciente de pasajeros
El volumen creciente de pasajeros fue acompañado por un plan de infraestructura liderado por Aeropuertos Argentina, enfocado en expandir y modernizar las instalaciones

“Estos resultados se dan en un contexto de grandes inversiones de parte de Aeropuertos Argentina para dar respuesta al crecimiento de la demanda, a través de un plan de infraestructura y tecnología que permitirá mejorar la calidad de servicio y la experiencia de los pasajeros, optimizando a la vez la conectividad nacional e internacional, impulsando el turismo y potenciando el desarrollo de la economía local”, destacaron desde la empresa de Corporación América, el holding que preside Eduardo Eurnekian.

Este volumen creciente fue acompañado por un plan de infraestructura liderado por Aeropuertos Argentina, enfocado en expandir y modernizar las instalaciones. Como parte de este proceso, el último tramo de la Plataforma Norte fue inaugurado en diciembre, sumando 66.000 m² y una inversión de USD 27 millones. Esta intervención está orientada a dotar de mayor flexibilidad a las operaciones y a optimizar la experiencia de pasajeros y aerolíneas.

Simultáneamente, se amplió el área de preinspección y control, conocida como Punto de Inspección y Registro (PIR). Esta remodelación permite procesar a una cantidad mayor de usuarios por hora, mejorando la fluidez y comodidad. En paralelo, se encuentra en curso la ampliación del preembarque doméstico: el área intervenida suma 2.800 m², con una expansión de otros 1.400 m² para alcanzar un total de más de 8.300 m², incorporando más opciones comerciales, gastronómicas y una nueva Sala VIP.

A futuro, está proyectada la ampliación del preembarque internacional, con una superficie prevista de 4.180 m² y una reconfiguración que incrementará en un 30% la capacidad de la terminal en horas pico, además de sumar tres núcleos sanitarios, otra Sala VIP y nuevas áreas de descanso y servicios gastronómicos. También se contempla la instalación de una puerta Flex, capaz de adaptarse tanto a vuelos domésticos como internacionales.

Entre las futuras mejoras, se destaca la ampliación del hall de check-in, que sumará 160 m² y nuevas instalaciones sanitarias destinados a aumentar el confort y la agilidad del área.

Temas Relacionados

Aeroparque Jorge NewberyAeropuertos ArgentinaRoutes AmericasAeropuertosInfraestructura aeroportuaria

Últimas Noticias

Naranja X permite acreditar fondos de asignaciones de Anses: trámite 100% digital y sin costos

La opción digital habilitada permite transferir fondos rápidamente y sin costo a una cuenta virtual, lo que simplifica el acceso y facilita una mayor disponibilidad del dinero, además de otorgar rendimientos diarios por el saldo depositado

Infobae

El Tour del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA llega a Buenos Aires presentado por Coca Cola

La capital argentina recibe la visita del emblemático trofeo, en el marco de una gira internacional previa al Mundial, con actividades diseñadas para fortalecer el vínculo entre los hinchas y el certamen global

El Tour del Trofeo de

Jorge Brito volvió a asumir la presidencia de Genneia

El presidente de Banco Macro ya había ocupado el cargo en la compañía de energías renovables entre 2015 y 2022

Jorge Brito volvió a asumir

YPF inauguró la primera estación móvil del país en Pinamar

Un nuevo concepto de abastecimiento se estrena en el principal corredor de la Costa Atlántica, permitiendo atender la demanda de temporada alta y usuarios interesados en combustibles diferenciados y atención tecnológica eficiente

YPF inauguró la primera estación

Brasil, más simple: Banco Macro y Modo ofrecen pagos directos desde el celular para las vacaciones

La entidad argentina elimina las barreras de pago integrando la tecnología PIX, la forma de pagar más elegida en las playas del país vecino

Brasil, más simple: Banco Macro
DEPORTES
El fugaz paso de Li

El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión

TELESHOW
Juana Viale conquista Mar del

Juana Viale conquista Mar del Plata tras su primer programa: del futuro almuerzo con su abuela a su próxima aventura

El verano soñado de Carolina Giménez Aubert: familia, playa y la magia de una casa llena de momentos entrañables

Marta Fort sorprendió con un enorme tatuaje sobre su espalda: “Me hice una cosita”

La tremenda pregunta de Wanda Nara a Rusherking sobre la China Suárez y Mauro Icardi: “¿Qué opinás de tu ex con mi ex?”

La furia de Sofía Gonet contra Cortá por Lozano: “Me clavaron un puñal por la espalda”

INFOBAE AMÉRICA

La transformación del multimillonario Richard

La transformación del multimillonario Richard Branson a los 75 años: “Tener un desafío me ayudó a recuperar la forma física de los 20”

El spin-off de dos personajes de Los Simpson que fue cancelado a último momento

Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 25 muertos y 64 heridos

A un mes del atentado, el primer ministro australiano calificó el tiroteo en Bondi Beach como “una dura prueba” para Australia

El Gobierno boliviano logró mantener la quita de subsidios a combustibles tras anular el plan económico rechazado por sindicatos