Emergencia agropecuaria: el Banco Nación amplió su apoyo a más municipios bonaerenses

La entidad amplió el alcance de su línea especial de asistencia financiera para brindar apoyo a los partidos más perjudicados

Inundaciones en los campos bonaerenses
Inundaciones en los campos bonaerenses

En el marco de la declaración de estado de emergencia y/o desastre agropecuario dispuesta por el Gobierno Nacional, el Banco Nación fortalece su acompañamiento al sector rural de distintas zonas productivas afectadas por los eventos climáticos de los últimos meses.

En ese sentido, la entidad amplió el alcance de su línea especial de asistencia financiera para brindar apoyo a nuevos municipios bonaerenses: Bolívar, Nueve de Julio, Pila, Pehuajó, 25 de Mayo, Dolores, Carlos Casares, Las Flores, Lincoln, Roque Pérez, Adolfo Gonzales Chaves, General Guido, General Belgrano, General Viamonte, Bragado, Daireaux, Castelli, Laprida, Saladillo, Carlos Tejedor, Guaminí, Villarino, Hipólito Yrigoyen, General Alvear y Monte.

“De esta manera, el Banco Nación reafirma su compromiso con las economías regionales que impulsan la economía, ofreciendo herramientas financieras que contribuyen a la recuperación y sostenibilidad del entramado agropecuario”, destacó la entidad pública.

Características de la línea:

  • Línea de capital de trabajo en pesos, a sola firma.
  • Clientes MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal.
  • Monto máximo: hasta $50.000.000.
  • Tasa de interés fija del 30% para todo el período.
  • Plazo: hasta 36 meses.
  • Hasta 12 meses de gracia para cancelación del capital.
  • Cancelación mensual, trimestral o semestral de acuerdo con los ingresos del cliente (sistema alemán).

Prórroga de vencimiento para operaciones comerciales:

  • Prórroga de hasta 60 días.
  • Alcanzará a todos los vencimientos de operaciones de capital de trabajo o inversión que operen durante los meses de noviembre y diciembre de 2025.
  • Este plazo podrá ser ampliado en el caso de que, a nivel nacional, se declare la zona en emergencia o desastre agropecuario.

