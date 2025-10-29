Santander Pay es la nueva plataforma integral del banco para gestionar cobros y pagos empresariales

Así se ve la plataforma digital

Santander Argentina presentó Santander Pay, una plataforma digital que permite a empresas gestionar cobros y pagos en un solo entorno, integrando todos los canales y medios de pago disponibles. La herramienta, que ya opera en fase inicial con dos compañías, recibió una inversión de 8 millones de dólares y se proyecta su expansión a numerosos clientes corporativos durante el próximo año.

El desarrollo de Santander Pay incorpora inteligencia artificial para acelerar su implementación y cumple con los estándares de ciberseguridad y compliance del Grupo Santander, incluyendo certificación PCI. La plataforma, basada en un modelo B2B2C, busca digitalizar el flujo de cobros de punta a punta, promoviendo la inclusión financiera y la formalización de pagos para pymes y emprendedores.

“Buscamos simplificar la experiencia de cobros y pagos para empresas y sus clientes, integrando lo mejor de la tecnología” (Butti)

Entre sus funcionalidades, la solución permite a las empresas publicar deudas, administrar el acceso de clientes y ofrecer diversas opciones de pago, como transferencias, QR, DEBIN, efectivo y cheques. Está prevista la incorporación de tarjetas de débito y crédito mediante la integración de los servicios de adquirencia de Getnet.

Alejandro Butti, CEO de Santander Argentina, destacó que la digitalización de los cobros empresariales impacta directamente en la inclusión financiera, al integrar todos los medios de pago en un solo canal y facilitar la reducción de costos, el control operativo y la construcción de historial financiero. “Con Santander Pay damos un nuevo paso en nuestra estrategia de transformación digital. Buscamos simplificar la experiencia de cobros y pagos para empresas y sus clientes, integrando lo mejor de la tecnología”, aseguró.

Por su parte, Fernando Turri, director de Tecnología y Operaciones, subrayó que “esta plataforma resume la visión de un banco global, digital y cercano, que combina laescala del Grupo Santander con la capacidad de operar desde cualquier lugar, de forma ágil y segura, sin perder la cercanía humana que los clientes valoran. Santander Pay combina tecnología de vanguardia con la cercanía del modelo tradicional. Es una propuesta de valor que potencia la competitividad de las empresas argentinas”

Santander Pay es totalmente interoperable y abierta, integrando soluciones propias y de terceros, y garantiza seguridad y trazabilidad en cada operación.