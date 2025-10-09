Networking

En la era de la revolución de la AI, ¿siguen siendo necesarios los profesores para aprender un idioma?

Es momento también de reconocer el contrapeso: el valor de lo humano como movimiento contracultural frente a lo puramente tecnológico

Natalia Andrea García

Por Natalia Andrea García

Guardar
"El futuro de la educación
"El futuro de la educación se perfila como un escenario híbrido", aseguró la autora del texto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si hay una certeza que atraviesa a todos los contemporáneos de la era de la inteligencia artificial es que llegó para sacudir el status quo. La IA no es una moda pasajera: vino para quedarse.

Empresas, pymes, profesionales e individuos estamos inmersos en una carrera vertiginosa para incorporarla, maximizar recursos y no quedar fuera del mapa de lo trascendental en la agenda global. Pero surge la pregunta inevitable: ¿todo conocimiento es reemplazable por una IA?

Cuando hablamos de idiomas, hablamos necesariamente de comunicación. ¿Para qué sirve aprender una lengua si no es para conectar con las personas? Y allí aparece un punto crucial: para comunicarnos de verdad necesitamos personas que nos enseñen a comunicar.

Como advirtió Edward Hall, gran parte de la comunicación se juega en lo invisible: en los silencios, los gestos, los contextos culturales

Los profesores cumplen un rol irremplazable en la transmisión de aquello que ninguna máquina logra imitar del todo: la cadencia, la entonación, las diferencias culturales, las habilidades sociales, la seguridad de validar nuestros saberes en la interacción con otros. En definitiva, el poder del análisis crítico y la empatía en el diálogo.

Como advirtió el antropólogo Edward T. Hall, gran parte de la comunicación se juega en lo invisible: en los silencios, los gestos, los contextos culturales. ¿Puede realmente una IA enseñarnos a interpretar esas sutilezas? Allí es donde el docente se convierte en guía indispensable.

Esto no significa negar el aporte de la tecnología. Al contrario: la IA puede ser una herramienta extraordinaria para personalizar la práctica, automatizar ejercicios repetitivos y ofrecer recursos a medida. Puede acelerar procesos, democratizar el acceso y abrir puertas para quienes antes no tenían tantas opciones. Pero, como recuerda Sherry Turkle, investigadora del MIT, “las máquinas facilitan, las personas sostienen”.

Hay una validación de la vuelta a las aulas a través de la escucha activa y la presencialidad y un reposicionamiento del factor humano en el aprendizaje

La IA irrumpió con fuerza y genera un valor agregado inmenso para quienes saben aprovecharla. Pero es momento también de reconocer el contrapeso: el valor de lo humano como movimiento contracultural frente a lo puramente tecnológico.

El futuro del aprendizaje de idiomas no está en elegir entre IA o profesores, sino en el punto de intersección. En el equilibrio entre el poder de la tecnología y la riqueza de los vínculos humanos radica hoy la verdadera fortaleza para adquirir un idioma.

En Argentina y en el mundo se está viviendo un momento contracultural, una vuelta a lo analógico, sin reemplazar a la AI, sino incorporándola. Es en este proceso de evolución, que están creciendo los espacios para aprender idiomas de manera presencial, que confirman y validan los procesos educativos y de aprendizaje.

Hoy, hay una validación de la vuelta a las aulas a través de la escucha activa y la presencialidad y un reposicionamiento del factor humano en el aprendizaje. Según el EF English Proficiency Index (2024), Argentina ocupa el puesto 28 de 116 países, lo que lo ubica en un “alto” nivel de competencia. Ciudades como Rosario, Mar del Plata y Buenos Aires tienen uno de los puntajes más altos de América Latina.

El futuro de la educación se perfila como un escenario híbrido. La IA se integrará de manera orgánica para ampliar las posibilidades de enseñanza y aprendizaje, mientras que el factor humano y lo analógico experimentarán una revalorización de la dimensión social, crítica y cultural de la formación.

De esta forma, la educación no se plantea como una elección entre lo tecnológico o lo humano, sino como una síntesis estratégica que busca aprovechar lo mejor de ambos mundos: la inmediatez y precisión de la IA junto con la profundidad y calidez de la interacción humana.

La autora es fundadora y CEO de Further Corporate

Temas Relacionados

Inteligencia artificialIAEducaciónEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Galicia Seguros nombró a su nueva manager de Propuesta de Valor y Experiencia

Se trata de Florencia Giannini, quien tiene más de 12 años de trayectoria en la compañía

Galicia Seguros nombró a su

WEF Argentina 2025: las empresarias más importantes se reunirán para impulsar el liderazgo femenino en los negocios

El encuentro, con foco en liderazgo e innovación, se realizará el próximo lunes 20 de octubre

WEF Argentina 2025: las empresarias

Lamb Weston inauguró su nueva planta de producción en Mar del Plata con la presencia de Milei

Es una planta de producción de papas fritas congeladas de última generación en la Provincia de Buenos Aires para abastecer a América Latina

Lamb Weston inauguró su nueva

Binance captó USD 14.800 millones en el tercer trimestre y se afianzó como líder del mercado cripto

Desde el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones y número de usuarios destacaron que atrajo entradas 158 veces superiores a las de sus competidores más cercanos

Binance captó USD 14.800 millones

Palo x palo: Naranja X regresó con su promo futbolera

La edición anterior tuvo cifras explosivas con 60 palos en partidos oficiales, lo que representó un total de 60 millones de pesos entregados en premios a lo largo de cuatro meses

Palo x palo: Naranja X
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos cachorros de aguará guazú

Dos cachorros de aguará guazú fueron hallados sin su mamá: cómo es su rehabilitación para regresar a la vida salvaje

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de los comicios nacionales, este jueves 9 de octubre

La Policía recuperó el histórico violín robado a un músico en San Telmo y detuvo a uno de los ladrones

A cuánto va a llegar el dólar a fin de año según los principales analistas privados

Fin de semana con calor, lluvias y viento: el Servicio Meteorológico anticipa un cambio de clima en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y bombas contra la región de Sumy: al menos tres muertos y dos heridos

Julio María Sanguinetti a dos años del ataque terrorista en Israel: “Es absurdo que Hamás sea titular de derechos”

La decisión de quién ganará el premio Nobel de la Paz se tomó antes del anuncio del acuerdo entre Israel y Hamas

Qué factores tiene a favor y en contra Donald Trump para ser reconocido con el premio Nobel de la Paz

De ritual sagrado a símbolo de moda: la sorprendente historia del maquillaje

TELESHOW
Pedro Alfonso anunció a su

Pedro Alfonso anunció a su compañero de elenco para el verano en Carlos Paz: “Estoy cumpliendo un sueño”

Cambios en la grilla de Telefe: cuándo será la final de La Voz Argentina y el comienzo de Masterchef Celebrity

Guido Kaczka y Nico Vázquez conmovieron al recordar la muerte de sus seres queridos: “La vida te da señales”

Mariana Brey: “Era casado y yo moría de amor”

La Voz Argentina 2025 ya tiene a sus cuatro participantes para la gran final: quiénes competirán por el título