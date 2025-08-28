Economía

Mejoró la producción de acero y en julio avanzó 4,3% en forma interanual

La actividad trepó a 327.500 toneladas y con relación a junio se verificó una mejora de 2,3 por ciento

Guardar
Un empleado mueve rollos de
Un empleado mueve rollos de acero en una planta siderúrgica (REUTERS/Vincent West/Foto de archivo)

La producción de acero crudo alcanzó en julio las 327.500 toneladas, lo que representa una suba interanual de 4,3%, según datos de la Cámara del Acero Argentino.

En tanto, con relación a junio se verificó una mejora de 2,3% sobre las 320.100 toneladas previas.

En el mismo período, la producción de laminados terminados en caliente fue de 277.600 toneladas, lo que implicó una suba del 5,8% frente a junio de 2025 (262.500 toneladas), aunque mostró una caída del 5,3% en la comparación interanual con julio de 2024 (293.200 toneladas).

La producción de hierro primario se situó en 132.300 toneladas, un 9,7% menor a la de junio de 2025 (146.500 toneladas) y un 22,1% inferior a la de julio de 2024 (170.000 toneladas).

Por último, los planos laminados en frío alcanzaron las 103.200 toneladas, una variación del 9,2% inferior respecto a junio de 2025 (94.500 toneladas), pero un 9% mayor si se compara con julio de 2024 (94.600 toneladas).

Hierros largos para la construcción
Hierros largos para la construcción

Para el presente año 2025, se anticipa un nivel de demanda de acero levemente superior al de 2024, aunque todavía se mantendrá por debajo de los niveles registrados en años anteriores, señalaron desde la Cámara.

La actividad de los sectores demandantes del acero presentó diferencias.

  • El sector de la construcción mantuvo una baja actividad, con despachos de cemento que incrementaron un 9,6% respecto a junio, pero con una baja del 2,8% en relación con julio de 2024.
  • El sector automotor registró una baja del 12% en la producción nacional de julio respecto a junio, por paradas de planta, y un descenso del 15% con relación a julio del año pasado. Sin embargo, el acumulado de los primeros siete meses de 2025 mostró una suba del 10,1% frente al mismo período de 2024.
  • El sector de maquinaria e implementos agrícolas mantuvo su nivel de demanda, aunque persisten preocupaciones por el alza de las tasas de interés y por las importaciones de maquinaria nueva y usada, así como de componentes, principalmente de Brasil y China, que impactan la producción nacional.

Los sectores vinculados al consumo masivo, como línea blanca, envases de hojalata y tambores, vieron su producción local impactada por el incremento en la importación de productos terminados.

El detalle según los productos:

  • Hierro primarios: La producción de hierro primario en julio del 2025 fue de 132.300 toneladas, resultando 9,7% menor a la de junio del 2025 (146.500 toneladas) y 22,1% inferior a la de julio del 2024 (170.000 toneladas).
  • Acero crudo: La producción de acero crudo en julio del 2025 fue de 327.500 toneladas, resultando 2,3% superior con respecto a los valores de junio del 2025 (320.100 toneladas) y 4,3% mayor que en julio del 2024 (313.900 toneladas).
  • Laminados terminados en caliente: La producción total de laminados terminados en caliente en julio del 2025 fue de 277.600 toneladas, 5,8% mayor a la de junio del 2025 (262.500 toneladas), y 5,3% inferior a la de julio del 2024 (293.200 toneladas).
  • Planos laminados en frío: La producción de planos laminados en frío de julio del 2025 fue de 103.200 toneladas, resultando un 9,2% inferior a la de junio del 2025 (94.500 toneladas) y 9% mayor a la de julio del 2024 (94.600 toneladas).

Con información de Noticias Argentinas

Temas Relacionados

AceroCámara del Acero Argentinoúltimas noticias

Últimas Noticias

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

El ministro de Economía compartió la conversación con el Presidente para desmentir los rumores de una mala relación entre ambos. El análisis del funcionario sobre la “operación kuka”

Luis Caputo mostró chats con

Desde septiembre los jubilados tendrán cuenta remunerada y descuentos en supermercados: cómo acceder a los beneficios

Los beneficiarios que cobren sus haberes en el Banco Nación podrán acceder a intereses diarios por el saldo de sus cuentas y reintegros de hasta $20.000 mensuales en las principales cadenas de súpers

Desde septiembre los jubilados tendrán

Alivio en los mercados: bajó el dólar y hubo un leve rebote de las acciones y los bonos

En medio de las tensiones políticas y camino a las elecciones bonaerenses, los activos argentinos detuvieron su caída. El dólar minorista bajó a 1.345 pesos. El riesgo país sigue firme y terminó en 853 puntos básicos

Alivio en los mercados: bajó

Las tortas más famosas de EEUU llegan a Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el desembarco de The Cheesecake Factory

La cadena estadounidense tendrá presencia en el país por medio de la venta de porciones importadas de su línea Bakery

Las tortas más famosas de

Las exportaciones de oro y plata crecieron 45% y rompieron un récord histórico en el primer semestre

El sector minero metalífero y litio en su conjunto creció 21,6% y ganó participación en el total de las ventas externas

Las exportaciones de oro y
ÚLTIMAS NOTICIAS
Luis Caputo mostró chats con

Luis Caputo mostró chats con Javier Milei: “Te quiero Toto, sos lo más de lo más”

Santiago Cúneo presentó su candidatura a diputado: “Vamos a recuperar la patria para el pueblo trabajador”

Vio acercarse a la Policía en Caballito y trató de escapar: tenía un posnet, tarjetas y documentos de otras personas

Secuestró, golpeó y quemó con ácido a su ex pareja en Rosario y ahora quedó preso

Cinco plantas de floración invernal que resisten el frío y dan color al jardín todo el año

INFOBAE AMÉRICA
Brasil evalúa aplicar la Ley

Brasil evalúa aplicar la Ley de Reciprocidad contra los aranceles de Estados Unidos

Estados Unidos aprobó la venta de más de 3.000 misiles a Ucrania por 825 millones de dólares

De la abundancia a la escasez: cómo los orangutanes ajustan su dieta para sobrevivir

Ante la amenaza rusa, Finlandia y Polonia consideran restaurar humedales: “La naturaleza es una aliada”

“No podemos ser ingenuos”: la advertencia del secretario general de la OTAN tras un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

TELESHOW
La fuerte confesión de José

La fuerte confesión de José María Muscari sobre los OVNIs: “Me dan miedo”

Rocío Pardo reveló quién diseñará su vestido de novia para el casamiento con Nicolás Cabré

La asquerosa bebida que probó Furia en su viaje por Vietnam: “Tuve que comer varias cosas”

La tajante respuesta de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, por las críticas que recibió al ser tildado de tóxico

Paloma Silberberg, la expareja de Nico González, detalló cómo descubrió una infidelidad del jugador: “Accedí a las cámaras”