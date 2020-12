YPF firmó un acuerdo estratégico con la Asociación Argentina de Tenis

Ejecutivos de la petrolera, directivos de la AAT y jugadores en la firman del convenio





A partir de 2021, los equipos nacionales que participen en la Copa Davis y en la Billie Jean King Cup pasarán a denominarse Selección Argentina de Tenis YPF, luego de haberse concretado un acuerdo estratégico entre YPF y la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

“Este acuerdo nos permite involucrarnos en todas las actividades que la AAT realiza en todo el país, colaborar con acciones solidarias y realizar activaciones institucionales en conjunto”, detalló la petrolera. “Esta alianza significa un nuevo vínculo con uno de los deportes más practicados en el país a través de su representación nacional, tanto en las versiones masculina (Selección dirigida por el capitán Gastón Gaudio) como en la femenina (a cargo de Mercedes Paz)”, explicaron.

Calleri, Podoroska, Carreras, Gaudio y Zabaleta, en el Lawn tennis

LA empresa destacó que la nueva alianza significa un gran crecimiento dentro del mundo del deporte, que siempre estuvo muy vinculada al fútbol y al automovilismo. “Abrirnos camino en el mundo del tenis es un paso muy significativo ya que es un deporte que atraviesa a todos los sectores sociales y lo encontramos en todos los rincones de nuestro país”, expresaron desde la petrolera de bandera.

Santiago Carreras, gerente de relaciones institucionales de YPF, destacó: “Además del acuerdo que nos permitirá llevar el nombre de YPF al tenis internacional, estamos impulsando la creación de escuelitas de tenis social que se van a desarrollar en todo el país. Los valores y las premisas que tiene el deporte son los que pretendemos promover dentro de la compañía”.

Santiago Carreras, gerente de relaciones institucionales de YPF, y Gastón Gaudio, capital del equipo argentino de la Copa Davis

“No creo que tenga sólo una mirada comercial, también es una mirada de entender al deporte como ese lugar donde los valores del esfuerzo y la construcción de un equipo hacen a un determinado logro, y creo que YPF tiene que transitar en estos momentos esos valores para seguir impulsando a la empresa más importante de la Argentina”, afirmó el ejecutivo,

““Para la AAT es muy importante esta alianza estratégica con YPF, una de las empresas más importantes de nuestro país, que siempre ha estado apoyando a las selecciones nacionales. Para nosotros es un orgullo que ahora lo haga con el tenis, tanto femenino como masculino”, aseguró el ex tenista Agustín Calleri, presidente de la entidad.

La petrolera será, desde 2021, esponsor de los equipos nacionales de tenis

“Esperamos que esta alianza siga muchos años. Tenemos proyectos largo plazo para que todos los pibes y las chicas puedan jugar al tenis”, agregó Mariano Zabaleta vicepresidente primero de la ATT.

También habló Gaudio. “Ahora ya están todo los jugadores en la Argentina y estamos pensando en el 2021 y nos juntamos todos los días para entrenar”, aseguró el campeón de Roland Garros. “Jugar en la selección es una de la cosas más lindas que me ha tocado vivir. El año que viene será muy importante”, dijo Nadia Podoroska, integrante del equipo femenino y semifinalista este año en Francia.

En la presentación, que se realizó en el Buenos Aires Lawn Tennis, también estuvieron presentes Leandro Caruso, CMO de YPF; el secretario del Interior de la AAT y ex top ten del mundo, Guillermo Coria, y Martín Jaite, integrante de Comisión Fiscalizadora, ex jugador del seleccionado y ex capitán del equipo de la Copa Davis.