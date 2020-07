Comer carne en la pandemia: destacan su aporte al sistema inmunológico ante la baja de defensas

Según el IPCVA, el aporte de la carne al sistema inmunológico es muy importante

La población mundial atraviesa una situación creciente de estrés y ansiedad, y empieza a cuestionarse acerca de su salud y de sus hábitos alimenticios, poniendo en el tapete el consumo de carne vacuna. Según un análisis del jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el aporte de la carne al sistema inmunológico es muy importante, porque contiene todos los aminoácidos esenciales, vitaminas, proteínas, hierro, selenio y zinc. Este último mineral favorece la elaboración de anticuerpos, modulando la susceptibilidad a infecciones

Adrián Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), argumentó que “mantener una conducta carnívora para hacerle frente a un posible bajón de defensas”.

Muchos deberían replantearse si realmente abandonar la carne vacuna se ajusta racionalmente a un esquema de alimentación inteligente y verdaderamente más saludable (Bifaretti)

“Me parece que muchos deberían replantearse si realmente abandonar la carne vacuna se ajusta racionalmente a un esquema de alimentación inteligente y verdaderamente más saludable. Creo que es momento para que muchos tomen conciencia que no deberían dejar su bienestar nutricional en manos de perfectos desconocidos”, agregó Bifaretti, en alusión a los formadores de opinión que cobran cada vez más protagonismo en manos de influencers y celebridades.

Bifaretti opinó que “no deberían rifar la suerte de su salud en manos de formadores de opinión sin la formación profesional adecuada. Pareciera que solo basta con tener algún grado de fama virtual como para guiar y conducir a un rebaño de gente, muchos jóvenes, por cierto, que quieren simplemente mostrarse como diferentes. Debemos, entre todos darnos el debate necesario para que esto no hipoteque el bienestar de las generaciones futuras”.

Refuerzos

El especialista de IPCVA explicó que “la carne vacuna, el alimento más emblemático de los argentinos, aporta minerales como el Hierro, el Zinc y vitaminas”, y para desarrollar más aún los beneficios de este alimento al sistema inmunológico, citó los argumentos de dos especialistas médicos.

Asado

Por un lado, la doctora Susanna Bramante, experta en nutrición, agronomía y producción animal, quien suele manifestarse frecuentemente en el proyecto Carne Sostenibili de Italia, manifestó que “ existe clara evidencia científica de que la carne nos hace fuertes y que incluir proteína animal en una dieta balanceada juega un papel relevante en la respuesta inmunitaria de las personas . Nuestros anticuerpos y las células de defensa del organismo son producidas a partir de las proteínas, y sin una ingestión adecuada el sistema inmunológico se cae, nos volvemos más proclives a enfermarnos e infectarnos”.

También agregó que “las proteínas son cadenas de aminoácidos y las diferentes combinaciones de estos últimos crean en definitiva miles de proteínas distintas. Nuestro organismo no es capaz de almacenar aminoácidos y es por ello que se precisa una ingesta diaria de aminoácidos a través de las proteínas contenidas en lo que comemos para crear nuevas proteínas”.

Nuestros anticuerpos y las células de defensa del organismo son producidas a partir de las proteínas, y sin una ingestión adecuada el sistema inmunológico se cae, nos volvemos más proclives a enfermarnos e infectarnos (Bramante)

Otro de los que opinó en coincidencia fue Javier Marhuenda Hernández, médico y experto de la Academia Española de Nutrición Humana y Dietética. “Los aminoácidos esenciales se pueden encontrar en todos los alimentos, pero lo importante es incorporarlos de manera simultánea, y el inconveniente radica en que la mayoría de los que no contienen todos los aminoácidos esenciales en cantidades suficientes y las plantas en particular, no contienen buenas cantidades de todos los aminoácidos esenciales”. explicó.

Y en coincidencia con Bramante, Marhuenda Hernández describió que “el organismo humano no es capaz de sintetizar los aminoácidos, pero los necesita, por lo tanto, tenemos que obtenerlos con nuestra dieta, y las fuentes de proteína de origen vegetal a menudo carecen de al menos uno de los aminoácidos esenciales”.

El organismo humano no es capaz de sintetizar los aminoácidos, pero los necesita, por lo tanto, tenemos que obtenerlos con nuestra dieta, y las fuentes de proteína de origen vegetal a menudo carecen de al menos uno de los aminoácidos esenciales (Marhuenda Hernández)

Según Bifaretti, la cantidad aportada de hierro por la carne de vaca es mayor que la de las carnes blancas. “La carne vacuna contiene un promedio de 3 mg de hierro cada 100 gramos, el doble que el pollo y el triple que el pescado. Asimismo, posee en promedio 6 mg de Zinc cada 100 gramos, el doble que la carne de ave y cuatro veces más que el pescado”, dijo.