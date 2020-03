Con relación a la posibilidad de que las mujeres puedan ocupar cargos en los directorios de las empresas afirmó que “lo que necesitamos es que más varones, quienes son los que ocupan los lugares de decisión, digan esta mujer está preparada, esta mujer puede. Y la mujer se tiene que hacer cargo de ese desafío. Para quienes dicen que no hay mujeres preparadas para ocupar estos lugares de dirección, le digo como co-Chair de WCD que la organización pone a disposición nuestra base de miembros. Así que no hay excusas para no tomar mujeres”.