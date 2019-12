Ahora lo que sin dudas no es un buen consejo, en tiempos en donde la inflación se mantendría arriba del 3% en los próximos al menos seis meses, es no hacer nada . Y ahí es donde creemos que, aún dentro de una coyuntura de fuerte incertidumbre, existen oportunidades atractivas para hacer que este ingreso extra no pierda valor y apoye los objetivos financieros que cada uno pueda tener (sean estos de corto, o más de largo plazo).