Con respecto a lo que suceda con le renegociación de la deuda pública consideró que va a haber una propuesta para los acreedores pero advirtió que no cree que surja una vez que sea electo el Gabinete. “Lo que tiene que definir el nuevo Gobierno es si va a ir a negociar con todos los acreedores y en simultáneo o no . Por el otro lado, hay que negociar con el FMI. En ese sentido es posible que vayamos a un programa de facilidades extendidas con el Fondo. Lo que no cabe duda es que hay que renegociar el Stand By vigente”, destacó.