3. - La legislación. Entorno al 85% de los vencimientos son Legislación Argentina, y el restante 15% principalmente, Nueva York. De acá las especulaciones de un canje en dos etapas. Primero la local, más urgente en términos de vencimientos y más fácil de reestructurar -dadas las condiciones de emisión-, y después la externa. No hay igual una definición oficial igual sobre esta posición. Si se toma el 2005 como ejemplo, esta diferenciación no existió -aunque como dato no menor en ese año, toda la deuda estaba ya defaulteada-.