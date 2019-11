La transición parece haber perdido su armonía y las declaraciones de quienes van a asumir no traen calma. Los inversores responden con la venta de bonos que hace subir el riesgo país y con el retiro de depósitos en divisas. Las voces que se escuchan parecen indicar que la Argentina quiere imponer condiciones para el pago de la deuda que los acreedores no quieren aceptar, en particular el FMI.