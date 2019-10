Despegar se describe como la empresa de viajes online líder en Latinoamérica. Opera en 20 países de la región y tiene 18 millones de clientes. La empresa nació en 1999, en medio del boom de Internet, inspirada en la estadounidense Travelocity. Roby Souviron, en ex CEO de la empresa y uno de sus fundadores, quiso sacar un pasaje en la Argentina, on pudo y volvió a EEUU –donde estudiaba en la Universidad de Duke– para desarrollar la idea. Eligió como socios a cuatro ex compañeros de estudio y trabajo: Alejandro Tamer, Christian Vilate, Mariano Fiori y Martín Rastellino].