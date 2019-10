Llegar a la oficina el día después de las elecciones se siente un tanto post-apocalíptico. Las secciones de Economía de los diarios online no dejan de actualizarse. Un posible cambio en el rumbo político del país generó una inestabilidad poco antes vista. Cuando sube el dólar, muchas veces pensamos que el consumo bajará automáticamente. Sin embargo, el primer impacto no es pasivo sino reactivo: el famoso “stockeo”, un fenómeno tan propio como particular al que nos adecuamos hace ya mucho tiempo.