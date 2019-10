El “blue”, por caso, subió $1 a $ 64,50 y quedó $ 65 en el post cierre. Pero no hubo mucho movimiento porque casi todos eran compradores y la oferta no respondía. "Cada persona que retira su plazo fijo, corre a comprar dólares y va al mercado marginal y allí no hay suficientes billetes para satisfacer a todos. Por eso sube”. Es la explicación del operador que se extiende a todo el mercado.