- Nacimos muy parecidos a West Jet, de Canadá, y hoy ambas somos híbridas: value carriers, capaces de mezclar ambas características. Tenemos sala VIP, prioridad en el check-in, equipaje gratuito y programa de viajero frecuente, por ejemplo. Esas son características de la aéreas convencionales. Y somos low cost sobre todo en un tema, quizás el más importante, más allá de la oferta única y los precios: tenemos una flota en serie, todos nuestros aviones son iguales. En la uniformidad de la operación está uno de las grandes claves. Estamos vivos porque nos adaptamos a los cambios. No creo que sea necesario volver a cambiar, pero si hace falta lo haremos. Es nuestro origen, pero ahora no está en los planes.