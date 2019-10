Si unos datos peores a lo previsto no son suficientes para que los inversores se vuelvan cautelosos, también hay que lidiar con una nueva ronda de aranceles esta mañana. Estados Unidos anunció una serie de gravámenes a exportaciones europeas por US$7.500 millones, que oscilan entre el 10% y el 25%, y afectan a artículos tan diversos como el whisky, el queso o los aviones. La medida no es una sorpresa, después de que la OMC fallara a favor de Estados Unidos en una disputa de muy larga duración sobre el apoyo de la UE a su industria aeronáutica. No se aplicarán aranceles a las piezas enviadas a la planta de Airbus SE en Alabama. Los fabricantes europeos de artículos de lujo también suspiraron aliviados después de que los artículos de piel quedasen excluidos de la lista. La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, dijo que el bloque está listo para trabajar con Estados Unidos en una "solución justa y equilibrada".