UCEMA Yazan Hijazi, Director de Innovation & Entrepreneurship en la Al-Hussein Technical University, brindará el 23 de septiembre un seminario exclusivo sobre inteligencia creativa y competitividad. Explorará enfoques prácticos para aprovechar la creatividad de las personas, los equipos y las organizaciones hacia niveles más altos de compromiso, efectividad y competitividad, presentando buenas prácticas de su gestión en proyectos multimillonarios que han dado origen a tecnologías exclusivas para la US Air Force, Seagate Technologies, y la US Nuclear Safety Agency. Inscripción no arancelada.