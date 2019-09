– Siempre podés dividirlo en tres grupos. En el caso de las compañías locales que son nativas digitales, que van por la innovación más rápida, no es distinto a otros países de Latinoamérica y van a la mismo ritmo. Después están las compañías que entendieron enseguida que si no se transformaban iban a tener problemas, están un poco más atrás pero se están preparando. Y finalmente, más atrás, las que saben que esto las va a afectar pero que no va a ser mañana, y van más despacio.