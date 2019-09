Los compradores privados no pueden adquirir más de USD 10.000 por mes. Pero en el cepo de Cristina Fernández de Kirchner, las colas de gente que con sus documentos compraban para terceros era interminable. Como ahora los dólares hay que comprarlos desde una cuenta bancaria, se le pedirá a los que no pueden completar el cupo que les compren dólares a cambio de una comisión. No todos pueden comprar 10 mil dólares mensuales, pero eso no quiere decir que no lo hagan para otros. Las facturas truchas podrían volver a jugar un rol importante.