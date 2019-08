— Después de las PASO hubo empresarios que fueron a ver a Alberto Fernández y recibieron algunas críticas. ¿Qué opina?



— Hay que tener cuidado con las sátiras que pueden ser duras. Lamentablemente yo he vivido la Argentina de la conspiración y vi como el que no estaba de acuerdo iba a la vereda de enfrente. Lo lógico es dialogar con quien podría ser gobierno y buscar consensos. El empresario no está para hacer política partidista, más allá de que el ciudadano empresario tenga sus preferencias. Se ha hablado de "garrochistas", pero esos son los que simplemente saltan para ubicarse en el Gobierno, no los que dialogan para ver cómo se convive y para desarrollar mejor su actividad.